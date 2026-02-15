Abby és Brittany Hensel 1990-ben született az egyesült államokbeli Minnesota államban. Szimmetrikus sziámi ikrek (a riasztó magyar orvostudományi kifejezéssel kettős torzok), azaz egy testben két-két szívük, emésztési rendszerük van, két fejjel-aggyal külön gondolkodnak, ugyanakkor a négy végtagjukból azonban csak kettőt-kettőt irányít az egyik fél.

A sziámi ikrek ritkán élik meg a felnőttkort, ők azonban ezen ritka kivételek közé tartoznak, mai napig élik közös életüket, mindketten tanári diplomát szereztek, a szakmájukban is dolgoznak, emellett még „közös” férjük is van, aki hivatalosan Abbyt vette el.

Ahogy írtuk, különlegességük, hogy két külön személyiségről van szó külön ízléssel, gondolatokkal, ám a fizikai tevékenységekhez együttműködésre és egyetértésre van szükség náluk, hiszen „egyedül” csak egy-egy kart és lábat irányítanak.

Meglepő, de nem pusztán a járás futás, fogás stb. terén sikerült ezt összecsiszolniuk, de olyan bonyolult, a hétköznapi ember számára is komoly tanulást igénylő tevékenységek terén is, mint a zongorázás, a kerékpározás, sőt, az autóvezetés.

Az ikrek még tizenévesen szerezték meg jogosítványukat – pontosabban jogosítványaikat, ugyanis külön-külön vezetői engedélyeket adtak ki nekik –, annak idején egy róluk szóló dokusorozatban el is magyarázták, hogyan vezetnek.

„Vezetés közben mindketten figyeljük az utat. Két jogsink van, a megszerzésükhöz mindkettőnknek le kellett tennie a vizsgát, mindkettőnknek sikerült is” – mesélték.

„Amikor vezetünk, Abby kezeli a gázt és a féket, közösen kormányzunk, míg én kezelem az irányjelzőt” – mondta Brittany.