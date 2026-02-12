A köznyelvben szinte mindenki fekvőrendőrnek hívja, a szakmai és jogi megnevezése azonban forgalomcsillapító küszöb vagy menetdinamikai lassító elem. Bár az elnevezés körül van némi nyelvi csavar, a célja egyértelmű: fizikailag lassításra kényszeríteni a járműveket ott, ahol a sebesség csökkentése különösen fontos a gyalogosok és más közlekedők védelmében.

A hivatalos külföldi megnevezés “speed bump” vagy “speed hump”, ami szó szerint sebességcsökkentő bukkanót jelent. A magyar változat frappáns és közérthető, ezért terjedt el, még ha nem is szakszerű.

Miért hatékony ez az eszköz?

A forgalomcsillapító küszöb azért működik jól, mert nem a szabálykövetésre vagy a büntetéstől való félelemre épít, hanem közvetlen fizikai hatással lassít. Míg egy tábla vagy egy traffipax sokakat visszatart, mindig akadnak olyan sofőrök, akik figyelmen kívül hagyják a korlátozásokat. Egy küszöbön viszont nem lehet következmények nélkül, nagy sebességgel áthajtani.

Különösen indokolt az alkalmazása:

lakóövezetekben,

iskolák, óvodák közelében,

zebrák előtt,

balesetveszélyes csomópontoknál,

ipari vagy nagy forgalmú telephelyeken.

Sok autós nem kedveli, mert kényelmetlen, lassítja a haladást és fokozott igénybevételt jelent a futóműnek. Ugyanakkor, ha gyalogosbiztonságról van szó, az egyik legeredményesebb forgalomcsillapító megoldás.

A magasság nem mindegy

A küszöb hatása nagyrészt a méretétől függ, és attól, hogy milyen sebesség haladunk át rajta. A tervezők mindig az adott útszakasz forgalmához és a kívánt célsebességhez igazítják a magasságot – olvasható a Közlekedéstudományi Intézet oldalán.

Általános irányelvek a fekvőrendőr magasságát illetően:

30–50 mm: enyhe figyelmeztetés, kisebb lassításra ösztönöz

50–70 mm: a leggyakoribb kivitel, jellemzően 30 km/h körüli tempóra kényszeri a járművezetőket

70–80 mm: erőteljes lassító hatás, akár 10 km/h körüli áthaladási sebességgel

Vannak országok és városok, ahol kifejezetten magas, meredek küszöböket alkalmaznak széles, többsávos városi utakon vagy körforgalmak előtt. Ezeknél az áthajtás szinte lépésben történik — a helyiek megszokták, az arra járó idegenek viszont könnyen meglepődnek.

Szeretjük vagy sem, működik

A forgalomcsillapító küszöb tipikusan az az eszköz, amit a legtöbb autós bosszantónak tart, mégis elismeri a hasznosságát. Nem elegáns megoldás, inkább „kényszerítő” jellegű, de éppen ezért hatásos. Amikor a cél a balesetek megelőzése és a gyalogosok védelme, sokszor nincs nála egyszerűbb és biztosabb módszer a lassítás kikényszerítésére.

