Angol átírással feng shui, magyarul fengsuj annak a tudományosan nem megalapozható hagyománynak, melyet arra használnak, hogy harmonikus élettereket hozzanak létre azáltal, hogy a környezetünket az energiák kiegyensúlyozásával rendezzük be. A fengsujt követők legtöbbször megmaradnak otthonuk dizájnjánál, ott választják ki az energiaáramlásnak megfelelő berendezési tárgyakat, illetve azok pontos helyét.

Nemrég Sanghajban azonban elszabadult egy ilyen fengsuj-hívő nő, akinek a férje elmondása szerint az elmúlt időszakban a szerencséje és az egészsége is rossz volt. Hívott hát a nő egy “szakit”, hogy közösen megnézzék, hol lehetne javítani az életén.

A bűnös hamar meglett a nő házával szemben több mint tíz éve felállított közlekedési vagy forgalomtechnikai tükör képében. Az autósok biztosan örültek, hogy végre jobban belátják a kereszteződést, azonban a család nem, ugyanis azt egy “démonleleplező tükörnek” vélték. “Nem vagyunk démonok, nem örülünk, hogy ránk néz egy ilyen tükör” – fogalmazott ennek kapcsán a családfő.

A problémát a saját kezükbe vették, a nő pedig többször is elállította azt, hogy ne a házukra nézzen. Ezzel persze azt érte el, hogy a forgalomtechnikai eszköz elvesztette hasznos funkcióját. Igazi huzavona kezdődött közte és a környék józan eszű lakóit képviselő ingatlankezelő közt, melyből aztán megszületett az a megoldás, hogy telepítettek egy másik tükröt máshova, ami azért még továbbra is segíti a közlekedőket.

A nőnek azonban ez sem tetszett, pedig először még rábólintott a dologra. Megint elkezdte babrálni a tükröt, és mivel nem jutottak dűlőre, már a rendőrséget is bevonták az ügybe. Arról nincs infó, hogy az ügy ezen a ponton túl hogyan folytatódott, de visszatartó tényező lehet az, ha a nőt is felelőssé teszik minden egyes ott történő balesetben, mint azok egyik okozóját.