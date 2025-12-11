A vezetés egyik legbosszantóbb része az, amikor nem találunk helyet, ahol leparkolhatnánk autónkat. A zsúfolt üzletközpontok, de akár belvárosi részeken is előszeretettel alkalmazzák egyesek, hogy egy vagy több utastól megválnak, akik gyalog keresik a szabad parkolót, és ha találnak egyet, azt addig stoppolják, míg meg nem érkezik a kocsi, amiből kiszálltak.

A másik oldalról, parkolóhelyet kereső autósként bosszantó megélni, ha végre van egy üres hely, de mégsem tudunk beállni, mert valaki épp foglalja azt a testével. Ilyenkor elkezdődhet a huzavona, a küzdelem a helyért, vagy folytatódhat tovább a keresés.

Az ilyen küzdelmeket a modern technológia a korábbiaknál még jobban az autósok irányába tolhatja. Jól példázza ezt az az eseménysorozat, melyet Kínában vettek fel. Ismerős a szitu: a nő stoppolja valakinek a parkolóhelyet, mire jön egy másik autós, aki viszont szeretne leparkolni.

Ezt a küzdelmet végül az autós nyerte, aki első látásra csak úgy, nemtörődöm módon letette járművét részben a parkolóhelyre állva, részben az egész utat blokkolva. Mint aki jól végezte dolgát, elsétált az autójától, amire a nő is reagált, és követte a sofőrt. Több sem kellett erre, az autó beállt a felszabaduló parkolóba.

a videó a hirdetés után indul

A háttérben a parkolóasszisztens működése áll. Több modern autó is képes már arra, hogy sofőr nélkül, távirányítással telefonról, vagy akár teljesen automatikusan álljon le valahova. Nem mondjuk, hogy az ilyen rendszerek mindig tökéletesen működnek, de most ezen a pár méteren tökéletesen végezte a dolgát.