Kicsit feldobta a családi kempingezést az a 13 éves fiú az angliai Dorsetben, aki hajnali 1:50 környékén jó ötletnek tartotta, hogy száguldozzon a família ezüstszínű Volkswagen-lakóautójával. A jelenség feltűnő volt, ugyanis az még ekkor is egyértelműen látszódott, hogy nem egy felnőtt dönget 115 km/órával az autópályán.

A dolog hamar a rendőrök tudtára jutott, akik megjelentek a srác mögött. Abból a szempontból a fiú jól nevelt volt, hogy még a megkülönböztető jelzés bekapcsolása előtt lehúzódott a leállósávba – valószínűleg sejtette, hogy érte jöttek.

A fiú egyébként veszélyt nem okozott, meglepően jól vezetett – nem is csoda annak fényében, hogy saját bevallása szerint

ez már nem az első ilyen autózása volt.

Gyakorlat teszi a mestert, tartja a mondás. Arra egyébként nem tudott válaszolni, hogy miért csinálta, az viszont biztos, hogy jó időre elkísérik a következmények. Noha még jogsija nincs a fiúnak, amint megszerzi azt, be is kerül mellé hat büntetőpont. Ezen felül 105 fontnyi költség megfizetésére is kötelezték a családot – a kb. 45 ezer forintnyi büntetést az apa szerint a fiú kocsimosásból származó bevétellel fogja törleszteni.