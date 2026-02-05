Egyes közlekedők láttán felmerülhet sokakban a kérdés, hogy a volán mögött ülő ember mégis hogy jutott el addig, hogy jogsit szerezzen és vezessen? A mögöttünk hagyott havazós időszak kiemelt néhány embert ebből a csoportból, akiket pont nem érdekelt, hogy mennyire havas az autója ‒ úgy sem, hogy így közlekedni veszélyes és szabálytalan is.

Arról nincs infónk, hogy az ilyen közlekedőket milyen arányban kapcsolják le a rendőrök, de azért van abban valami felemelő, amikor kiszednek egy ilyen hülyét a forgalomból. Ezt örökítette meg valaki Amerikában, ahol a jelek szerint szintén nincs hiány ilyen autósokból.

A felvételnek nincs hangja, de így is élvezhető, a történések pedig egyértelműek. A rendőr megállított egy autóst, aki hószállítónak képzelhette magát, az egyenruhás pedig kötelezte, hogy ott a helyszínen, azonnal takarítsa le autóját. A rövid videó hatalmas sikereket ért el, a Reddit egyik legfelkapottabb bejegyzésévé vált.

Ekkora mennyiségű, autón cipelt hó egyébként nemcsak veszélyes, de hatással van a fogyasztásra is. A jármű tömege is megnő tőle, valamint a légellenállás is romlik a nagyobb homlokfelület miatt. Ha másért nem, emiatt mindenképp érdemes takarítani!