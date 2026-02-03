A napokban országszerte havazik vagy havazás várható – az utak mentén és a parkolókban egyre több járművet boríthat be vastag hóréteg. Ilyenkor sokan csak az ablakokról kaparják le a jeget, a tetőn és a motorháztetőn maradó hóval viszont már nem mindig foglalkoznak. Pedig ez nemcsak veszélyes, hanem komoly jogi következményekkel is járhat.

„Majd leolvad” – veszélyes tévhit

Sok járművezető abban bízik, hogy a hó és a jég idővel úgyis lecsúszik vagy elolvad a járműről. Mások attól tartanak, hogy a letakarítással megsérül a fényezés, vagy egyszerűen nem szánnak rá időt reggelente. Gyakori érv az is, hogy ha újabb havazás jön, felesleges vesződni vele.

A valóság azonban az, hogy a tetőn maradó hóréteg és jég nemcsak a többi közlekedőre veszélyes, hanem az adott jármű menettulajdonságait is rontja. A plusz súly és az elmozduló tömeg csökkentheti a stabilitást, ami csúszós úton, kanyarban kockázatos.

Hirtelen fékezéskor az olvadó hó vagy jég előrecsúszhat a szélvédőre, teljesen eltakarva a kilátást. Ilyenkor vagy az ablaktörlő küzd meg vele – ha tud –, vagy a sofőr kénytelen azonnal megállni – ha tud-, mert olyan helyen van.

Repülő jégtömbök az utakon

Nagyobb tempónál a ráfagyott hóréteg repedezni kezdhet, majd darabokban válik le a karosszériáról. Ezek a jégtömbök már városi sebességnél is komoly károkat és sérüléseket okozhatnak. Autók szélvédőjét törhetik be, gyalogosokat, kerékpárosokat veszélyeztethetnek.

Egy január elején, Székesfehérváron történt baleset is erre figyelmeztet: egy teherautóról leváló, kőkeményre fagyott jégtömb áttörte a szembe érkező autó szélvédőjét, a sofőr megsérült. A kamion vezetőjét azonosították, és eljárás indult ellene – írja a Közlekedésbiztonság.

Fontos tudni: az ilyen eset nem minősül elháríthatatlan külső oknak. A lehulló jég előre látható és megelőzhető veszélyforrás, ezért a felelősség a jármű üzembentartóját vagy vezetőjét terheli.

Mit mond a szabályozás?

A KRESZ előírja, hogy a forgalomban csak biztonságos, jó állapotú jármű vehet részt. A rendszámnak olvashatónak kell lennie, a világításnak működnie kell, és a járműről nem hullhat le semmi, ami másokat veszélyeztet. Ez a hóra és a jégre is egyértelműen vonatkozik.

Ha egy autóról leváló jégdarab kárt okoz, a rendőrség szabálysértési eljárást indíthat, és szinte biztos a bírság. Ha személyi sérülés történik, az ügy már büntetőjogi kategória lehet.

Akár szabadságvesztés is lehet a vége

Súlyosabb következmények esetén többféle bűncselekmény is szóba jöhet:

közúti veszélyeztetés,

közúti baleset gondatlan okozása,

cserbenhagyás, ha a sofőr a baleset után továbbhajt.

Ezek közül több is járhat pénzbüntetéssel, jogosítvány-bevonással, sőt akár letöltendő szabadságvesztéssel is.

Mit javasolnak a szakemberek?

A közlekedésbiztonsági szakértők szerint a legjobb megoldás az, ha a havat még frissen eltávolítjuk az autóról, mielőtt ráfagyna. Kiemelten fontos a tető, a motorháztető, az ablakok, a lámpák és a rendszám megtisztítása. De érdemes az egész karosszériát átnézni.