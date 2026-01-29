Magyarországon szinte már a múlté az év eleji hóhelyzet, ám a világ másik oldalán még csak kialakulófélben van a káosz emiatt. Nincsenek hozzászokva a rendhagyó, téli időjáráshoz a louisianai Sterlingtonban sem, ahol nagyjából kétezer lakó életét nehezíti meg 6,6 centiméternyi friss hó – írja a Carscoops.

Egy ponton a helyi hatóságok is besokalltak, és azt jelezték a Facebookon, hogy

aki nem összkerékhajtású autóval akad el a hóban, és ezzel akadályozza a forgalmat, még jól meg is büntetik.

🚨EFFECTIVE IMMEDIATELY🚨 If we find you stuck in a non 4x4 vehicle and you’re blocking traffic we are issuing citations. It has gotten past the point of ridiculous. We have told everyone countless times to stay home unless you have a 4x4 and it isn’t doing any good. Emergency Services and Entergy Linemen can’t help people if we can’t get down our highways. Posted by Sterlington Police Department on Sunday 25 January 2026

Hangsúlyozták, hogy a kialakult helyzet „már átlépett a nevetségesség határán”, holott „már számtalanszor elmondták az embereknek, hogy akinek nincs 4×4-es autója, maradjon otthon”. A rendőrség közölte: az elakadt járművek a közműszolgáltatók és a mentőegységek munkáját is hátráltatják.

A bejegyzés nagy visszhangot keltett, az egyik hozzászólásban rá is mutattak arra, hogy az nem törvénytelen, ha valakinek első- vagy hátsókerék-hajtású autója van, ellenben a kormány nem készült fel kellőképpen a hó érkezésére, ezzel együtt az utak megtisztítására. Mások megjegyezték: az emberek nem feltétlenül örömükben indulnak útnak, hanem például azért, hogy eljussanak a munkahelyükre.

A sterlingtoni rendőröket nem érintették meg a visszajelzések, ehelyett egy még csípősebb válasszal vágtak vissza. Az általuk tudatlannak vélt emberek, úgynevezett „Google-ügyvédek” panaszkodására az volt a reakciójuk, hogy az csak az idejét vesztegeti, aki a Messengeren és a kommentszekcióban reklamál. „Fáradjanak be az irodánkba, és beszéljenek a főnökkel, aki imádja a jó beszélgetéseket” – tették hozzá.

You know, through all the chaos we have to find time to laugh. Here is you a perfect example of one of the “Google... Posted by Sterlington Police Department on Monday 26 January 2026

