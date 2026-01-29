Norvégiában a tél nem meglepetés, hanem a hétköznapok része – és ennek megfelelően is kezelik. Miközben Magyarországon már néhány centi hó is képes közlekedési káoszt okozni, addig az északi országokban egészen más szemlélettel állnak a hideg hónapokhoz.

A különbség nemcsak a hókotrók számában vagy a téli gumik használatában érhető tetten, hanem az egészen apró, mégis beszédes részletekben. Norvégiában például a közlekedési táblák sem maradnak magukra a téllel szemben. Amikor a hó, a zúzmara vagy a jég eltakarja a KRESZ-táblákat, speciális jégtelenítő folyadékkal permetezik le őket, hogy azok továbbra is jól láthatók és egyértelműek maradjanak az autósok számára.

Ezt a jégtelenítési folyamatot rögzítette egy olvasónk, aki épp Tromsø városában tartózkodik. A videóban hallható szöveg nem gyermeki fülnek való, szóval ennek tükrében indítsd el.

Ez elsőre talán túlzásnak tűnhet, pedig komoly közlekedésbiztonsági jelentősége van. Egy eljegesedett, hóval borított tábla könnyen félreérthető vagy egyszerűen láthatatlan, ami veszélyes helyzeteket szülhet – különösen rossz látási viszonyok között. Norvégiában viszont alapelv, hogy az infrastruktúrának alkalmazkodnia kell az időjáráshoz, nem pedig fordítva.

Magyar szemmel nézve mindez könnyen kiválthatja a szokásos reakciót: „bezzeg máshol”. De a különbség nem feltétlenül a pénzben vagy a technológiában rejlik, hanem a hozzáállásban. Ott a télre felkészülnek, nálunk sokszor csak túlélni próbálunk.

