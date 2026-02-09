Rémisztő jelenetet rögzített egy autós Franciaországban: egy teherautóról levált gumiabroncs több száz méteren keresztül gurult nagy sebességgel egy forgalmas autópálya-szakaszon, miközben az autók próbálták elkerülni az ütközést. A felvételt a Le Figaro tette közzé, amely szerint az eset Rouen város körgyűrűjén történt.

A beszámoló alapján az abroncs egy teherautóról szabadult el, majd irányíthatatlanul haladt tovább. A videón jól látszik, hogy a kerék az alagútban körülbelül 50–60 km/órás tempóval gurul, kiszámíthatatlan pályán mozogva. A mögötte haladó sofőr mobiltelefonnal rögzítette az eseményeket.

Az igazán veszélyes pillanatok az alagút kijárata után következtek: a magától közlekedő gumi átrepült a elválasztó szalagkorláton, és nekicsapódott egy szemből érkező autónak. Az ütközés erejét jelzi, hogy az abroncs onnan még vissza is pattant, végül az út menti bokros területen állt meg. A lap beszámolója nem tért ki arra, hogy történt-e személyi sérülés.

Egy teherautó kereke – felnivel együtt – több tíz kilogrammot is nyomhat, a pattogó, irányíthatatlan mozgás miatt a sofőrök nehezen tudják kiszámítani a pályáját, ezért az ütközés elkerülése rendkívül nehéz.

Hogyan válhat le egy kerék?

nem megfelelően meghúzott kerékanyák

korábbi javítás vagy, kerékcsere utáni ellenőrzés hiánya

műszaki hibák a tengelynél vagy a kerékagynál

A haszonjárműveknél ezért kiemelten fontos az indulás előtti ellenőrzés és az időszakos műszaki vizsgálat. Egyetlen meglazult kerék nemcsak a jármű vezetőjére, hanem a teljes forgalomra életveszélyt jelenthet.

Az eset jó példa arra, milyen váratlan veszélyekkel találkozhatnak az autósok még normál útviszonyok között is. Ezért fontos a követési távolság betartása és a folyamatos figyelem a volán mögött.