Február 2-án, hétfő hajnalban elég csúnya baleset vetett véget egy Ford Mustang száguldásának a Váci út XIII. kerületi szakaszán.

A BRFK közleménye szerint a férfi feltehetően túl gyorsan ment, ezért megcsúszott, és a forgalmi sávokat elválasztó járdaszigetnek ütközött, felborult, majd az autó a tetején csúszva az úttesten keresztbe fordulva állt meg.

A sofőr zúzódásokkal megúszta.

Csupán a szerencsén múlt, hogy más közlekedő épp nem volt az egyébként forgalmasnak számító útszakaszon. A baleset során az autón kívül egy KRESZ-tábla is megrongálódott.

Később az is kiderült, hogy a sofőr alkoholszondás ellenőrzése pozitív eredménnyel zárult, szóval ittasan ült volán mögé, ezért a rendőrség előállította.

A fotókat megvizsgálva úgy tűnik nem a V8-as GT változat látható a képeken, ugyanis annak a modellnek a hátulján nem a lovacska logó van, hanem a GT felirat. Lehetséges, hogy a korábbi V6-os, vagy a 2,3 literes EcoBoost motorral szerelt autó szenvedett balesetet.