Spanyolországban 2026-ban új kötelező autós tartozékot vezettek be, az idei év első napjaitól kezdve már kötelező a V-16-os vészvillogók használata.

A váltás előnye a biztonság növelése, az aktív, narancssárga fényt kibocsátó eszköz messziről, akár 1 kilométeres távolságból is látszik, és elhelyezéséhez nem kell kiszállni az autóból. Ami logikus lépés: így nincs szükség az autó mögött méterekkel botorkálni, miközben halad a forgalom.

Legalábbis ez volt az ígéret, a váltást azonban sokan kritizálták. Most egy új videó korbácsolta fel a vitát: a felüljáróról készített felvételen egyszerre látható az új V-16-os vészvillogó és a hagyományos elakadásjelző háromszög.

Az autósok egyik legnagyobb panasza igazolódni látszik: a csodamódszernek kikiáltott villogók láthatósága sokszor csapnivaló.

Az ár, a hatékonyság és a kötelező jelleg már eddig is borzolta a kedélyeket, de a legnagyobb vitát a valós láthatóság váltotta ki. A közösségi médiát elárasztják a videók, amelyeken az látszik, hogy ez a hipermodern vészfény alig észrevehető.

Éppen emiatt a bizalmatlanság miatt sok sofőr továbbra is kirakja a jó öreg elakadásjelző háromszöget is műszaki hiba vagy baleset esetén, biztos, ami biztos alapon. Egy felhasználó az X-en (korábban Twitter) tett közzé egy videót, ami pontot tesz a vita végére: a képeken egy olyan autó látható, amely egyszerre használja a villogót és a háromszöget. „Egy kép többet mond ezer szónál” – írta a poszthoz.

A felvétel – nem meglepő módon – kommentháborút indított. Sokan rámutattak, hogy nemcsak a háromszög látszik jobban, de még az autó saját vészvillogója (az elakadásjelző) is erősebb fényt ad, mint a tetőre rakható V-16.

Január 1. óta kizárólag a minősített, online kapcsolattal rendelkező sárga villogó az egyetlen hivatalosan elismert eszköz a vészhelyzet jelzésére a spanyol autósok számára. Mi turisták használhatjuk a hazai megoldást, a jó öreg elakadásjelző háromszöget is, sőt a spanyol autósok is kirakhatják pluszba, ha úgy érzik jónak, ezért nem jár büntetés.