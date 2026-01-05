Már 2021-ben törvénybe foglalták a változást, ami idén január elsejével lépett életbe Spanyolországban: a gyorsforgalmi utakon sem a helyi, de még a külföldi autósok sem helyezhetik ki az elakadásjelző háromszöget, ugyanis azt a sárgásan villogó vészfény váltja ki.

A váltás előnye a biztonság növelése, az aktív, narancssárga fényt kibocsátó eszköz messziről, akár 1 kilométeres távolságból is látszik, és elhelyezéséhez nem kell kiszállni az autóból. Ami logikus lépés: így nincs szükség az autó mögött méterekkel botorkálni, miközben halad a forgalom.

Ez rossz látási viszonyok között, esőben vagy nagy forgalomban életveszélyes szituációkat teremtett.

Nemrégiben az illetékes hatóságok (DGT) azt nyilvánosságra hozták, pontosan milyen jelzőfényeket fogadnak el. A jogszabály értelmében a közúti V-16-os villogóknak képesnek kell lenniük arra, hogy legalább 30 percen át 360 fokos szögben, de szakaszosan sárga vagy narancssárga színű fényt bocsássanak ki. Az eszköz mágneses talppal van ellátva, így egy mozdulattal rögzíthető az autó karosszériáján.

Fontos funkció még a konnektivitás, a szabványnak csak olyan rögzíthető vészfények felelnek meg, amelyek képesek a mobilhálózatra kapcsolódni. Aktiváláskor a jelző ugyanis 100 másodpercenként automatikusan elküldi a jármű GPS-koordinátáit a DGT felhőjébe és a mentőszolgálatoknak. Ez drasztikusan lerövidíti a reakcióidőt vészhelyzetben.

A berendezés akkumulátora feltöltve mintegy 18 hónap aktivitást ígér, magának a készüléknek pedig 12 év az élettartam; további előny, hogy a kereskedelmi árba beépítették az erre a szavatossági időre vonatkozó adatközlési díjat is.

Mi vonatkozik ránk?

Fontos különbséget tenni a saját autóval érkezők és az autóbérlők között:

Saját autóval érkezők: Ha magyar (vagy bármilyen más külföldi) rendszámú saját autóval utazunk Spanyolországba, számunkra változatlan a helyzet. A nemzetközi egyezmények értelmében a külföldi autókra az otthoni kötelező felszerelések vonatkoznak, így továbbra is használhatjuk a hagyományos háromszöget. Bérautók: Itt viszont figyelni kell! A szabályozás minden Spanyolországban regisztrált járműre vonatkozik. Tehát ha repülővel érkezve bérlünk, abban az autóban már kötelező tartozék a V-16-os villogó.

Érdekesség, hogy Magyarországon sem csak az elakadásjelző háromszög kihelyezése az egyetlen elfogadott mód. „Az úttesten levő elromlott járművet az elakadást jelző háromszögön kívül meg szabad jelölni mindkét oldali első és hátsó irányjelzőjének egyidejű működtetésével vagy villogó narancssárga fényjelzést adó elakadást jelző lámpával” – olvasható a KRESZ-ben.