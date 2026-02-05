A V12-es kihalófélben lévő műfaj. Drága, szennyező, és előjön már sok lóerő kevesebb hengerből is. Bár néhány gyártó igyekszik még egy darabig életben tartani legnagyobb és legnemesebb motorjait, és a legegzotikusabb autók szektorában mintha újra divatba jönnének a V12-es motorok.

Erre példa a De Tomaso új terve, a P900, ami minden egyes részletével kész letaglózni a közönséget.

A De Tomaso szerint a motor fejlesztése négy évet vett igénybe, és a képeket elnézve könnyű megérteni, miért. Gyönyörűen összefonódó acél leömlők, bonyolult szénszálas szívórendszer és a biztonság kedvéért bőséges hővisszaverő fóliázás jellemzi a konstrukciót. Nem mellesleg úgy néz ki mint egy idegen űrhajó alkatrésze az Alien univerzumból.

5 fotó

A mindössze 220 kilogrammot nyomó egység a hírek szerint a valaha fejlesztett legkönnyebb V12-es. A 6,2 literes motor állítólag 12 300-as percenkénti fordulatig pörög – ez még a Gordon Murray T.50-ben található Cosworth V12-esnél is magasabb érték –, szintetikus üzemanyaggal pedig 900 lóerőt ad le.Az irdatlan erőt egy Xtrac szekvenciális váltó továbbítja a hátsó tengelyhez.

Amikor végre gyártásba kerül – ami hamarosan várható –, a De Tomaso P900 valószínűleg 1:1-es teljesítmény-tömeg aránnyal büszkélkedhet majd, hasonlóan a Koenigsegg One:1-hez, hiszen mindössze 900 kg-ot nyom. Ilyen alacsony tömeget elérni is extrém megoldásokat kíván, hiszen gondoljunk bele, hogy egy Mazda Mx-5 is több mint 1 tonnát nyom, a Suzuki Ignis 970 kilós. Legutoljára hasonló kialakítást a Lamborghini Sesto Elemento kínált, azaz 999 kilót nyomott, de az számos kötlező elem hiányzott belőle, így közúti forgalmai engedélye nem volt.

8 fotó

Azoknak a vevőknek, akik rá akarják tenni a kezüket a De Tomaso őrült V12-esére és a P900 hiperautóra, legalább 3 millió dollárt kell leszurkolniuk ( kb 960 millió forint) – ami nem kis összeg. De egy olyan világban, ahol már a Ferrari is hibrid V8-asokra vált, és alig maradt néhány V12-es alternatíva a piacon, lesznek olyan vevők, akik nem nézik a nullákat a vételár végén.