Alapból sem volt már piskóta az MC20, a Maserati szupersportkocsija, azonban ez csak az alapja az MCXtrema nevű élményautóhoz, mely egyértelműen versenypályára készült. Nem is egy tömegtermék, az biztos, hiszen csak 62 készült belőle, azaz tényleg kevesen élhetik meg a mindössze 1250 kilós, cserébe viszont 730-740 lóerős négykerekű által nyújtott élményeket.

A 3 literes, V6-os motorral, részletesen kidolgozott aerocsomaggal és bukókerettel szerelt különlegesség első példányát 2024-ben a Monterey Car Week keretein belül adta át a Maserati egy Gabriele Vignaroli nevű embernek, aki a becslések szerint nagyjából 1,9 millió dollárt (612 millió forintot) fizethetett az autóért. Vignaroli nem hajtotta csapágyasra a gépet, ugyanis az rövid időn belül új tulajdonoshoz került.

Az első MCXtrema a második gazdánál is inkább állt, mint ment, mielőtt ő is az eladás mellett döntött. Fel is került az autó a Bring a Trailer nevű online autós aukciós felületre, ahol el is kezdtek szépen érkezni az ajánlatok a mindössze 225 kilométert futott járműre.

Ekkor jött azonban a váratlan fordulat: az árverést idő előtt berekesztették. A BaT ki is adott egy közleményt, hogy az eladó arról tájékoztatta őket, hogy nem lehet folytatni az aukciót, és a Maserati észak-amerikai részlegével konzultálva kiderült, hogy a gyártó korlátozza az autó eladását.

Ha ezen a ponton azt gondolod, hogy ez érthetetlen, ne aggódj, lesz ez még homályosabb is. Felbukkant ugyanis az első tulaj, Vignaroli úr, aki közleményt adott ki, miszerint

ő lépett közbe, ő szedette le az árverést az oldalról.

Magyarázatában azt írja, hogy nagyon szoros viszonyban van a Maseratival, és bizonyos szerződésben foglalt „átruházási korlátozásokat” emleget az MCXtrema-program kapcsán. Vignaroli ezt nem fejtette ki részletesebben, de szerencsére a Maserati is megszólalt, némi tiszta vizet öntve a pohárba. Mint fogalmaznak, az MCXtrema-program első éveiben a tulajdonosokkal azért íratnak alá bizonyos eladást korlátozó dokumentumokat, mert meg szeretnék őrizni a program integritását, és olyan kezekben szeretnék tudni autóikat, akik megfelelően gondozzák és használják azokat. Ennél részletesebben ők sem mentek bele az eladási korlátozásokba, de azt mondták, hogy az eladó nem teljesítette kötelezettségeit, ezért lett lefújva az aukció.

A kérdés azért még továbbra is fennáll, hogy miért az első tulaj lépett és szedette le az árverést, de ezt valószínűleg örökre homály fedi majd.