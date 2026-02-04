Minden kütyü, ami körbevesz bennünket, egyre komplexebb és összetettebb. Ennek megfelelően egyre nehezebb is javítani, ami tulajdonképpen csak a gyártóknak jó, hiszen így előbb vagy utóbb, de arra kényszerülünk, hogy újat vegyünk belőle. A right to repair (a javítás joga) irányelv épp ezért kapott jelentős támogatást: 2024-ben az Európai Parlament elsöprő többséggel szavazott amellett, hogy a gyártóknak sokkal jobban kell biztosítania a fogyasztók javításhoz való jogát.

Ezt a szellemiséget vette alapul az eindhoveni egyetemistákból álló TU/ecomotive csapata akkor, amikor megalkották Aria névre hallgató autójukat. Már a név is innen jön: Anyone Repairs It Anywhere, azaz bárki bárhol megjavítja. Mindez az okos tervezésnek köszönhető: maga az autó nem bonyolult, kevés alkatrészből áll és olcsóbb a fenntartása is. Az egyszerűség ellenére persze a javításra fel kell készülni, de a részletes kézikönyv, az autóhoz járó telefonos diagnosztikai szoftver és a szerelőkészlet segítségével semmi sem lehetetlen.

A tervezők szerint a kulcsot az egymástól teljesen független elemek jelentik. A hat, egyenként 12 kilós akkucella ugyan a padlóban van, de pillanatok alatt kihúzhatóak onnan és cserélhetőek, ha hibásak. Együtt egyébként 12,96 kWh kapacitásúak, mellyel az elméleti hatótáv 220 kilométer.

Némi számolással hamar leesik, hogy ez irtó alacsony fogyasztást jelent, még úgy is, hogy az autó végsebessége 90 km/óra. De ez nem is csoda, hiszen az egész kocsi csak 650 kilót nyom. A felszerelést nem vitték túlzásba, a helyére pattintós borítás alatt közel van minden, és nincs alkatrész, amihez ne lehetne 5 perc alatt hozzáférni. Ott spóroltak, ahol lehetett: az ülések sem tömörek, az egyes elemeket egyben tartó ragasztóanyag pedig csak 250 gramm, szemben a személyautóknál átlagosnak mondható 15 kilós értékkel.

Arról egyelőre nincs szó, hogy ez tömegtermék legyen, sokkal inkább szól az Aria a törvényalkotóknak, hogy a javítási joggal kapcsolatos irányelveket terjesszék ki az autóiparra is. Mint fogalmaznak, a villanyautókat kifejezetten nehéz javítani a padlóba integrált akkupakkok miatt, szakemberhiány is van, ráadásul drága is a folyamat. Mindez a kocsi „kidobásához” és lecseréléséhez vezet, ami aláássa a villanyautókról kialakított fenntarthatósági képet.