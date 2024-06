Az utcai prototípusokon többek között fényszórónak, ablaktörlőnek, két ajtónak és csomagtartónak is lennie kell

Az utcai prototípusokon többek között fényszórónak, ablaktörlőnek, két ajtónak és csomagtartónak is lennie kell

Kb. 4-6 percet járnak egy 40 perces futamon a belső égésű motorok. A fogyasztásoptimalizálásban nagy szerepet játszik az ideális ív megválasztása is, de még fontosabb a motorindítási stratégia: körönként 2-3 gázfröccsel, szinte vitorlázva teszik meg a tíz kört

Jelentősen eltér a csapatok költségvetése, ez meg is látszik sokszor a projektek minőségén. Ettől függetlenül minden teljesítmény értékelendő

Technikai ellenőrzésen a SZEnergy autója. A bírák ketté is szedették a kocsijukat, mindent alaposan átnéznek akár szúrópróbaszerűen is

Az autókra szerelt jeladók segítségével élőben is követhetik a szervezők és a csapatok energiafogyasztásukat. Egy istálló egyenesen addig ment, hogy elkészítették járművük digitális ikertesóját, amit a digitális nogarói pályán figyelhettek számítógépeiken, optimalizálva a stratégiát. Különdíjat is kaptak érte

Előfordulnak műszaki hibák, ritkán balesetek is a versenyen. Egy alkalommal a túl nagy kanyartempó miatt valaki felborult

Nem túl kifinomult a kormány kidolgozottsága, de a célnak megfelel. Láttunk sokkal butább és sokkal modernebb megoldásokat is

Speciális, a Michelin által erre a versenyre készített gumikon fut a jármű, a kerekek a kocsin kívül kaptak helyet a BME SharkTeam autóján. Az egész mindössze 35 kilót nyom, a karbon mellett kartonpapírt is használtak

A műegyetemisták egyedi fejlesztésű, 80 köbcentis, kb. 1 kW teljesítményű egyhengeres dízel-hibrid erőforrásuk értéke alsó hangon tízmillió forintra tehető, mindenféle tervezési költségek nélkül – a rendszert titkolják a riválisok elől, így mi sem nagyon fotózgattunk arrafelé. Egy elemet azért mi is a kezünkbe vettünk: ennek az ultrakönnyű, nagy szilárdságú alumíniumból vágott szíjkerék mindössze néhány száz grammot nyom. Könnyűsége mellett az is különleges benne, hogy működés közben a belső gyűrű és a külső gyűrű egymáshoz képest egy centit is elforoghat: ez a torziós rugalmasság szintén az ellenállás csökkentésében játszik szerepet