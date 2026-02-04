Ennek fizikai okai vannak: a gázolajos technika öngyulladással működik, amihez hőre van szükség. Ha biztosak vagyunk benne, hogy az akkumulátorunk fitt, és a gázolaj sem kocsonyásodott meg a tankban, akkor a makacskodás oka szinte mindig az égéstérben uralkodó dermesztő hideg.

Létezik azonban egy pofonegyszerű művelet, amivel javíthatunk az esélyeinken. A titok nyitja: ne egyszer, hanem kétszer adjuk rá a gyújtást.

Miért jó a duplázás?

A gyújtás kétszeri ráadása nem a fedélzeti elektronika felébresztését szolgálja, hanem a izzítógyertyák alaposabb felhevítését. Ezek az alkatrészek felelősek azért, hogy az égéstérben megfelelő hőmérsékletet teremtsenek a gázolaj/levegő keverék berobbanásához.

A folyamat a következő:

Beülünk, ráadjuk a gyújtást.

Megvárjuk, amíg a műszerfalon a jellegzetes sárga spirál elalszik.

Ekkor nem indítózunk, hanem levesszük a gyújtást (vissza 0 állásba).

Azonnal újra ráadjuk a gyújtást.

Megvárjuk, míg ismét elalszik a visszajelző, és csak ekkor indítjuk a motort.

Ez a “csel” azért működhet, mert az izzítógyertyák így több hőt tudnak átadni a hengereknek, drasztikusan javítva a gyulladási hajlamot.

Mindig működik?

Sajnos nem minden esetben. A modern autók motorvezérlő elektronikája (ECU) okosabb nálunk: előfordulhat, hogy a szoftver letiltja az azonnali újraizzítást, vagy drasztikusan lerövidíti annak idejét, ha úgy érzékeli, hogy az előző ciklus már megtörtént. Hogy az adott típusnál mi a gyári protokoll, azt a kezelési könyvből vagy márkaspecifikus fórumokról érdemes kideríteni.

Ha viszont a technika engedi, ez a módszer kíméli az önindítót és összességében az akkumulátort is, hiszen a motornak nem kell hosszú másodpercekig köszörülnie. Ugyanakkor fontos a mértékletesség: a feleslegesen, sorozatosan túlzásba vitt izzítás lerövidítheti a gyertyák élettartamát.

Vigyázzunk az akkumulátorra!

Van egy fontos figyelmeztetés, amit nem győzünk hangsúlyozni. Az izzítás komoly áramfelvétellel jár. Az akkumulátornak a hidegben amúgy is csökken a kapacitása, és nehezebb dolga van a hideg motor átforgatásával.

Ha az akkumulátorunk már “féllábbal a sírban van”, a dupla izzítással pont azt a maradék energiát szívhatjuk le belőle, ami az önindító megforgatásához kellene.

Öregeknél hatásosabb

Ez a trükk jellemzően az idősebb (örvénykamrás vagy korai közvetlen befecskendezéses) dízeleknél hoz látványos eredményt. A modern, közös nyomócsöves (Common Rail) rendszereknél már nem annyira központi kérdés az izzítás.