Kedden reggel arra ébredhetett Magyarország északi fele, hogy havazik. A hóhullás nap közben igencsak megerősödött, a közlekedés ennek megfelelően le is lassult a csúszós utakon. Itthon nagyjából simán alakultak a dolgok, a hóhelyzeten pedig enyhített a javuló időjárás.

Németország egyes részeit azonban kicsit jobban megszorongatta a tél. Hessen tartományra ‒ melynek központja Wiesbaden, legnagyobb városa pedig Frankfurt ‒ olyan komoly mennyiségben hullott a hó, hogy az megbénította a forgalmat.

Az A3-as autópályán az esti órákban 30 kilométeres dugó alakult ki,

az előrejutást pedig nem könnyítette a takarítás hiánya. Idővel persze odaértek a munkagépek az érintett szakaszokra, de a hatóságok, illetve az autópálya kezelője sem tudott jobbat mondani annál, mint hogy legyenek türelemmel a közlekedők. A gondot egyébként nem feltétlenül az autópályák behavazódása okozta, hanem a mellékutaké, melyeken így nem lehetett haladni. Innen torlódott vissza a sztráda is, és ennek is köszönhető, hogy volt olyan, aki 7-10 órát állt egy helyben.

A türelem még szerda reggel is elkélt a környéken: noha az időjárás ott is javult, érkezett még friss beszámoló 19 kilométeres dugóról is az A49-es autópályáról.