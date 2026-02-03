Már két ízben is elnapolták a NASCAR 2026-os szezonjának nulladik versenyét, melyet eredetileg az előző hétvégén rendeztek volna meg. Az észak-karolinai hóhelyzet következtében mintegy 25 centiméternyi hó lepte el a Bowman Gray-i pályát, valamint annak környékét.

A körülmények miatt – magyar idő szerint – szerda éjfélre halasztották a Clash néven futó gálafutam kezdését, azonban a mezőny tagjai addig sem vesztegették az idejüket. Több versenyző is kihasználta a lehetőséget arra, hogy addig is jól érezzék magukat, amíg el nem rajtol a bajnokság: a hétköznapokban használt autóikat vették elő ahhoz, hogy csúszkáljanak egy kicsit a(z akkor még) friss hóban.

Elő is kerültek a monstrumok: Chase Briscoe így egy Toyota Tacomával kezdett el körzőzni, miután szomorúan konstatálta, hogy a 19-es rajtszámú versenyautóját még nem vezetheti – írta meg a Road & Track.

Látszólag szívesen követték volna a példáját a Joe Gibbs Racing versenyzőjének példáját az RFK Racing pilótái is, ám ebben Ryan Preece-t hátráltatta, hogy a Ford F-150-esén nyári gumik vannak, azok pedig nem alkalmasak az efféle mókához. Csapattársa, Chris Buescher viszont elvitte egy karikára a saját terepjáróját.

4x4 >>>> lowrider



Let me know if you need a tow, buddy! https://t.co/UD10ajkY3I pic.twitter.com/wWQgMcRdrg — Chris Buescher (@Chris_Buescher) January 31, 2026

A tavaly látottak alapján biztosak lehetünk benne, hogy a NASCAR-ban az idén is fogunk látni néhány őrült jelenetet: