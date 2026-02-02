Valószínűleg nem vagyok egyedül azzal, hogy mindig is különösen tetszett a Subaru emblémája. Grafikailag tiszta, karakteres, rejtett jelentésekkel bír, és még a csattanója is elmés. Persze, a legszebb mindig is arany színben volt, a kék Impreza STI oldalán, Petter Solberggel a volánnál, de azért még egy olcsó Justyn is remekül mutat. És akkor még nem beszéltünk a rejtett jelentésekről!

Hat csillag

A Subaru logójában található hat csillag az egyik legszebb példája annak, hogyan ültetheti át egy autómárka a saját eredetét és vállalati történetét egy egyszerű szimbólumba, amely aztán évekig kíséri az autókat a motorháztetőkön és a kormánykerekeken.

Első pillantásra „csak” egy stilizált csillagképről van szó, de valójában benne rejlik a Subaru születésének története, és az is, hogy miért működik a márka a mai napig kicsit másképp, mint a legtöbb versenytársa.

A Subaru ugyanis eredetileg nem egyetlen cég volt, hanem a japán ipari óriás, a Fuji Heavy Industries (ma már Subaru Corporation) kebelén belül született márka. Az 50-es években ez a konszern több vállalatot olvasztott magába – és pontosan ezt fejezi ki a logó: egy nagy csillag és öt kisebb jelképezi a fővállalatot és azt az öt céget, amelyek egyetlen egységgé forrtak össze. Ebben hasonlít az Audi négy karikájára, ami szintén hasonló összeolvadás után született meg.

A Fiastyúk

Ugyanakkor van itt egy második réteg is: a Subaru a Plejádok csillagkép (magyarul Fiastyúk) japán elnevezése. A Fiastyúkot hagyományosan csillaghalmazként ábrázolják, amelyből szabad szemmel általában éppen hat csillag látható. A logó tehát kettős célt szolgál: utalás a csillagképre és a cégek egyesülésére is.

Ez az „egyesülés” és „összhang” téma a Subarunál azért is érdekes, mert teljesen természetes módon jelenik meg az autók műszaki tartalmában is. A Subaru hosszú ideje ragaszkodik saját, rendkívül következetes műszaki filozófiájához: a bokszermotorokhoz, a szimmetrikus összkerékhajtáshoz, valamint a stabilitásra, a tapadásra és a mostoha körülmények közötti biztonságérzetre helyezett hangsúlyhoz.

Vásárlói szempontból ez azt jelenti, hogy legyen szó Imprezáról, Foresterről, Outbackről vagy WRX-ről, a vevő mindig egy olyan autót kap, amely rendelkezik azzal a bizonyos „subarus” karakterrel – alacsony súlypont, kiegyensúlyozott viselkedés és az a tipikus magabiztosság vizes, havas vagy murvás úton.

A csillagok szimbóluma tehát a márka szellemiségét tükrözi: a Subaru nem próbál megfelelni minden divathullámnak, hanem tartja a saját irányát, és szilárd, hosszú távon bevált elvekből építkezik.

Persze, mivel senki sem tökéletes, akadnak kivételek. Még a Subaru sem az. A dízel bokszermotorral kapcsolatos, valóban kellemetlen problémák felmerülése megtépázta az addig a Subaru technikáját övező, szinte makulátlan hírnevet. Ez van. Hiba néha még a legjobb gépezetbe is csúszik.

A motorsport legendája és az 555

Végül van még egy apróság, ami különösen tetszik ebben a sztoriban: a Subaru kitörölhetetlenül beírta magát a világ motorsportjának történelmébe. Colin McRae, Richard Burns vagy Petter Solberg, annak idején rengeteg ralirajongó kedvencei voltak, és mindannyian vezettek karrierjük során Subarut.

Ehhez kapcsolódik a híres 555-ös szám is, amely gyakran látható volt ezeken az autókon. Nem véletlenről vagy „szerencseszámról” volt szó, hanem szponzori motívumról. Az „555” egy cigarettamárka (State Express 555) neve volt, és akkoriban épp ez a dohányipari cég volt a Subaru egyik kulcsfontosságú partnere a rallyban.

A szám így a versenyarculat részévé, majd fokozatosan az egész korszak egyik szimbólumává vált – hasonlóan a Martinihez a Lanciánál vagy a Rothmans-hoz egyes Porschék esetében. Ma már ez tisztán történelem, hiszen a dohányreklámok tiltottak az európai motorsportban, de a rajongók körében az „555” még mindig a kultikus korszak egyik jellemző motívuma.

Talán a a gyártó feladja a csillagok jelképezte identitást, és divatosabb, átlagosabb autókat épít, ma sokkal nagyobb, több autót eladó gyártó lehetne. De nem így tettek, és még szerencsére itt vannak a Subaru modellek, még ha bokszermotor helyett lassan elektromos hajtással is.