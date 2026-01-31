Iszonyatos baleset borzolta a kedélyeket Lengyelországban, miután múlt hét vasárnap egy első generációs Ford Focus a lehető legszerencsétlenebb pillanatban, pont a vasúti átjáróba hajtva robbant le Błonie városában – írja a TVP oldala.

A sofőr egyedül nem tudta letolni a sínekről az autóját, amibe aztán két InterCity-vonat is belecsapódott. A második karambol úgy következett be, hogy az első vonat a Focust átlökte a szemközti sínpárra, rövidesen pedig a Varsó és Berlin között közlekedő szerelvény is megérkezett. Az ütközés után a kocsi porig égett, ahogyan az egyik vonat eleje is lángra kapott. A lángokat a helyi önkéntes tűzoltók kezdték el megfékezni.

Csodával határos módon nem történt személyi sérülés. A Ford sofőrje még időben el tudott ugrani, míg a két szerelvényről összesen 600 embert szállították le sértetlenül.

