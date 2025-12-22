A Lengyelországban történt eset rávilágított egy furcsa jogi helyzetre. Egy BMW-s hölgy éppen akkor hajtott a sínekre, amikor a sorompók záródni kezdtek – és csapdába esett a két kar között. Lehetett ez butaság, túlzott sietség vagy figyelmetlenség – nehéz megmondani.

Ezután viszont a hölgy észszerűen viselkedett, pontosan úgy, ahogy a vasutasok tanácsolják: lehajtott a sínekről, letörve a sorompó rúdját. Ez sokkal jobb megoldás, mint az autónkban ülni a vágányon, vagy „hozzásimulni” a sorompóhoz, remélve, hogy a vonat épp nem súrolja majd a kocsit.

Ezúttal a rendőrség is kiszállt a helyszínre. A járőrök megszondáztatták a hölgyet (józan volt), majd kiállították a számlát: 3500 zlotyi (kb. 330 ezer forint) és 15 büntetőpont.

De miért ennyi? A vasúti átjáróban elkövetett hibáért az alapbírság 2000 zlotyi. A szabályok egyértelműek: ha záródik a sorompó vagy villog a piros, tilos megpróbálni „átcsusszanni”, ez életveszélyes játék. Az eset nyomán kiderült, hogy a rendőrség a sorompó letörését közlekedési baleset okozásának minősíti, ezért jár még pluszbírság, amivel kijön a 330 ezres végösszeg.

A sorompó mozgatómechanikája valószínűleg nem sérült, a kart direkt könnyen törhetőre tervezik, ezzel elősegítve a szorult helyzetbe kerülő autósok menekülését.