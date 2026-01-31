„Eladó a »csodálatos« jármű, ami már többet evett belőlem, mint egy válás!” – kendőzetlenül őszinte hirdetésben tálalt ki egy tulajdonos arról, milyen állapotban van az egykor szebb napokat is látott Opel Corsa B-je. Egy, a típusra szakosodott Facebook-csoportban jelent meg a felhívás, amiben konkrét árat nem is határoztak meg az 1998-as évjáratú példánynak, de a szöveget átolvasva ez már nem szorul különösebb magyarázatra.

„Kinek mennyit érhet?” – teszik fel a végén a költői kérdést, miután egy velősebb kórtörténetben, hazai viszonylatban példátlan őszinteséggel sorolják fel a sárga színű Opel minden baját. Nyilvánvalóan irracionális egy közel 30 éves, „sértődött macska” módjára viselkedő autóval szemben komoly elvárásokat feltámasztani, de hogy bárki átérezhesse a helyzetet, betűhűen közöljük az alábbiakban a hirdetés szövegét.

Kedves érdeklődők, kalandvágyók és autós mazochisták! Eladásra kínálom ezt a különleges lelkiállapotot igénylő gépjárművet, ami az elmúlt időszakban megette az életemet, a pénztárcámat, és két szerelő idegrendszerét is. (Ők már csak remegő szemmel néznek rám, ha meglátnak.) A jó hír: Hengerfejezés ✓

Vezérlés ✓

Lengéscsillapító ✓ Mindez 10 000 km-en belül felújítva, mintha valami prémium csomagot vettem volna… csak épp nem önszántamból. A rossz hír: Az EGR úgy döntött, hogy ő ebből kiszáll. Elegánsan, minden előjel nélkül beadta a kulcsot, és azóta a kocsi random megáll, mint egy sértődött macska. Fontos tanács: Ha megveszed, ne tervezz vele világkörüli utat. Sőt… lehetőleg a sarki boltig se menj el túl nagy önbizalommal, mert könnyen lehet, hogy hazafelé már gyalogolsz. Előnyök: Van benne potenciál. Valahol. Mélyen. Nagyon mélyen.

Ha szeretsz szerelni, unatkozni biztos nem fogsz.

Ha utálod a pénzedet, ez a kocsi segít megszabadulni tőle. Hátrányok: Igen. Ha szeretnél egy autót, ami minden nap meglep — általában rossz értelemben — akkor ez a te embered… akarom mondani, vasad.

Az immáron csaknem 45 éve gyártásban lévő Opel Corsa második generációját az európai piacon 1993-től 2000-ig forgalmazták, de távolabbi földrészeken – mint például Argentína vagy Brazília – lényegesen tovább fennmaradt. A típust az teszi hosszú évtizedek távlatában is vonzóvá, hogy jól vezethető, kicsi méreteinek köszönhetően pedig parkolni is könnyű vele.

Mutatjuk, milyen az Opel Corsa B – a képre kattintva galéria nyílik:

11 fotó

Igaz, alapjáraton ne várjuk el tőle, hogy igás ló legyen. A mostani hirdetésben szereplő darabot 1,4 literes, soros négyhengeres benzinmotorral szerelték, aminek csupán 60 lóerő a teljesítménye. A palettán egyébként a 45 lóerős, 1,2 literes hajtáslánc volt a legkelendőbb, ami leginkább a 4,66 literes 100 kilométerenkénti fogyasztásának és a 72 dB-es zajszintjének köszönhető – ezekkel a paraméterekkel akkoriban Európa leggazdaságosabb, egyben egyik legcsendesebb autója volt.

Ugyan a legidősebb példányok már több mint 30 évesek, valamivel több mint kéttucatnyit jelen sorok írásakor is találunk a Használtautó.hu-n. A nyomottabb árú, 100–200 ezer forint körüli vételekhez nem érdemes nagy reményeket fűzni, de a jobb állapotban lévő darabokért több mint félmillió forintot is elkérhetnek. A legdrágább 1,15 millió forintért vihető el, viszont ennyiért a legsportosabb, 1,6 literes és 106 lóerős motor került bele.

Az idén nem ez volt az első használtautó-hirdetés, amire felkaptuk a fejünket, mivel több mint 10 év után a jeges Balatont megjárt Hummerek egyike is váratlanul megjelent a piacon. Erről a Vezess alábbi cikkében írtunk bővebben: