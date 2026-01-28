A legendás Monte-Carlo-ralival az előző hétvégén elrajtolt a rali-világbajnokság (WRC) 2026-os idénye, melynek első állomása egy az egyben Oliver Solberg egyeduralmáról szólt. A mindössze 24 esztendős versenyző – aki a Toyota színeiben első teljes szezonjának vágott neki a királykategóriában – a saját márkatársait is jócskán megverte: Elfyn Evansre majdnem 52 másodpercet vert, míg a harmadik helyen a kilencszeres világbajnok Sébastien Ogier több mint két perccel kapott ki.

A nehezített körülmények között, sokszor a hó, az eső, valamint a jég váltakozása mellett megrendezett szezonnyitón azonban Solberg és navigátortársa, Elliott Edmondson számára sem volt teljesen rögmentes a győzelemig vezető út.

Egy ponton ugyanis Solbergen is kifogott a 12. szakasz, amely egymás után szedte az áldozatait.

Oliver Solberg rallye Monte Carlo

A többiekkel ellentétben azonban a fiatal svéd azonnal vissza tudott térni a helyes útra, amint leszaladt a pályáról az egyik jobbkanyarban. Egyetlen pillanatra sem engedte el a gázról a lábát, és ez volt a kulcs: így a Rally1-es Toyota GR Yarisszal ahelyett, hogy fennakadt volna a havas buckán, a dimbes-dombos mezőn megfordult, majd a kerítést másodszor is áttörve folytatta a versenyt. Még csak nem is veszített sok időt a pályán kívüli kalandjával: a 17-ből 6 szakaszt nyert meg, köztük ezt is.

Fantasztikus mentése után a 2003-as világbajnok Petter Solberg fia megdöntött egy rekordot is, hiszen korábban egy versenyző sem nyerte meg ilyen fiatalon az immáron 94. alkalommal megrendezett Monte-Carlo-ralit. A Toyota pilótája egy több mint 55 éves rekordot adott át a múltnak, mert az előző csúcstartóként honfitársa, Björn Waldegård 1970-ben húzta be a viadalt. Solberg mindazonáltal ezzel együtt kijelentette, hogy bár egy álma vált valóra, ez volt pályafutása legnehezebb ralija.

Jobb szezonkezdésről aligha álmodhatott volna, különösen annak fényében, hogy a bajnokság a hazai versenyével folytatódik: Svédországba február 12-e és 15-e között látogat el a mezőny.

