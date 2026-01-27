Érdekes bírság borzolja a kedélyeket Bécsben: egy 34 éves italkiszállítónak azért kellett 25 eurót fizetnie (10 ezer forint), mert nem zárta le a járművét, miközben néhány perc alatt kézbesített egy rendelést. Az eset durván egy hete történt a hajnali órákban.

A férfi egy ügyfélhez vitte ki az italt, és a bécsi Ottakring kerületben, a Koppstraße egyik szabad parkolóhelyén állt meg, közvetlenül egy rendőrőrs előtt. A kiszállítás szabályosan zajlott, ám egy apró részlet felett elsiklott a sofőr: a furgont nem zárta le – írja a Heute.at. Amikor visszatért az autóhoz, rendőrök várták.

Első kérdésük az volt, hogy a jármű le van-e zárva. A férfi őszintén válaszolt: „Nem, mert a lépcsőház, ahová mennie kellett, csak pár méterre volt.” A válasz azonban nem nyugtatta meg az egyenruhásokat – közölték vele, hogy ez szabálysértésnek minősül, és 25 eurós bírság jár érte.

A döntés a sofőrt teljesen meglepte

Mint elmondta, számára érthetetlen volt a büntetés. A rendőrök azonban megindokolták a intézkedést: szerintük a nyitva hagyott autó „lopásra való felbujtásnak” minősülhet. A bírság viszonylag alacsony volt, és a sofőr sem akart jogi vitába bonyolódni, így kelletlenül, de befizette az összeget.

Jogszabály írja elő a lezárást

A bécsi rendőrség szóvivője, Philipp Haßlinger a Heutének megerősítette: az ügyben valóban jogszabályi kötelezettségről van szó. A Kraftfahrgesetz (KFG) 102. paragrafusának 6. bekezdése szerint, ha a jármű vezetője olyan távolságra távolodik el az autótól, hogy azt már nem tudja felügyelni, köteles gondoskodni arról, hogy illetéktelenek csak „jelentős akadály leküzdésével” tudják azt használatba venni.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a motort le kell állítani, a kulcsot ki kell húzni, és a járművet le kell zárni.

Az eset tanulsága egyértelmű: még a legártatlanabbnak tűnő helyzetekben is érdemes betartani a szabályokat – különösen akkor, ha az ember épp egy rendőrkapitányság előtt parkol külföldön.