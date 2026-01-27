Virtuális aranyérmet osztottak ki a Marne megyei csendőrök annak az Audi RS3-nak, melynek tempója a franciaországi A4-es autópályán még a sebességmérő kamerát is próbára tette, lévén, hogy 234 km/órás értéket rögzített (ugyanakkor hivatalosan 222 km/órát jegyeztek be).

Abból a szempontból már nem oszt, nem szoroz az a 12 km/óra annak tudatában, hogy az autópályán 110 km/óra a sebességhatár (az ideiglenes jogosítvánnyal rendelkező fiatalok számára), vagyis a megengedett érték több mint kétszeresével hajtott, ráadásul három utas is ült az autóban.

[#CartonRouge] 🟥 Fin de route pour ce jeune conducteur en période probatoire ! La Gendarmerie lui remet sans détour la... Posted by Gendarmerie de la Marne on Sunday 25 January 2026

Kihallgatásán a fiatal sofőr azzal próbált védekezni, hogy előtte három napot töltöttek Párizsban, és mivel nagyon fáradt volt, a lehető leggyorsabban haza akart érni a nem mellesleg bérelt Audival.

Természetesen ezt a hatóságok nem fogadták el magyarázatként, így a következmények sem úszhatta meg: a jogosítvány elvették, az autót lefoglalták, az ügy pedig hamarosan bíróság elé kerül.

Audi RS3 – Az Audi A3 legje Az Audi RS3 az A3 csúcsváltozata, mely a típus harmadik, illetve negyedik generációjában is helyet kapott. Jelen esetben egy legújabb, 8Y generációs darabról van szó, amit 2021 után gyártottak. A nagy teljesítményű, kompakt szedán az Audi 2,5 literes öthengeres motorja került, mely 400 lóerőt ad le, 500 Nm kíséretében. 0-ról 100-ra kevesebb mint 4 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége pedig eléri a 290 km/órát. A 2024-ben bemutatott, ráncfelvarrott RS3 az alábbi képre kattintva megnyíló galériában nézhető meg: 33 fotó

Az elmúlt időszakban nem először siettek Audi RS3-mal: Görögországban egy sofőr még dicsekedett is vele, hogy több mint 300-zal tud menni, miközben csak az egyik kezét tartja a kormányon. További részletek a Vezess alábbi cikkében: