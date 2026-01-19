Nem volt különösebben körültekintő annak az Audinak a sofőrje, aki Görögországban a Thesszaloniki elkerülő körgyűrűt találta megfelelő helyszínnek ahhoz, hogy megnézze, mit tud az autója. Mindeközben finoman szólva sem törődött a 90 km/órás sebességkorlátozással: a tempót egy ponton 304 km/óra is volt, ami a megengedett érték több mint triplája – írja a Carscoops.

Az egészet videóra is vette, ráadásul úgy, hogy az egyik kezében tartotta a telefont, majd a felvételt feltöltötte a TikTokra.

„Vannak olyan Hondák, amiket lehet egy kézzel vezetni 300-zal?” – fűzte hozzá a felvételhez, két röhögő emoji kíséretében. A videója nem meglepő nagy elérést generált, azzal viszont, hogy a rendőrség is tudomást szerzett róla, talán nagyobbat is, mint szeretett volna. A hatóságoknak sikerült azonosítaniuk a gyorshajtót, aki ellen már folyamatban van a jogi eljárás.

Ilyen Audival követhették el a szabálytalanságot – a képre kattitnva galéria nyílik:

9 fotó

A több milliós bírság sem kizárt

Kiindulva abból, hogy a 200 km/óra feletti vezetés Görögországban súlyos közlekedési szabálysértésnek minősül, a sofőr aligha fogja megúszni az esetet egy ejnye-bejnyével. Ha ez volt az első botlása, 2000 euróra fogják megbírságolni, ami a mostani árfolyamon nagyjából 770 ezer forintnak felel meg, illetve egy évre elveszik a jogosítványát.

A második esetnél a pénzbüntetés összege duplázódik, míg a harmadiknál a négyszeresére nő, ami már több mint 3 millió forinttal egyenlő. A közelmúltban egy hasonló eset után már ezt az összeget szabták ki büntetésként, amit négy évre szóló eltiltással fejeltek meg.

Győrben készült

A figyelemreméltó sebességtúllépés minden valószínűség szerint egy Audi RS3 Sportbackhez köthető, ami az Audi A3 második, 2003 és 2013 közötti generációjából (8P) származik. Az RS3 a típus csúcsváltozataként bukkant fel az ingolstadtiak kínálatában, a Sportback elnevezés pedig onnan ered, hogy csak ötajtós karosszériával gyártották.

A korabeli RS3 Sportback azon első Audi-modellek közé tartozott, melyet a márka győri üzemében szereltek össze, a 2,5 literes, öthengeres motorja pedig helyben készült. Ez esetben viszont a 340 lóerős és 450 Nm-es technika mögött lehet valamiféle turpisság, ugyanis a 4,6 másodperces gyorsulása (0-100 km/óra) mellett a végsebességét gyári elektronikával korlátozták 250 km/órára.

Más országokban sokkal drasztikusabban is szankcionálták már a közösségi médiában népszerűsített száguldásokat: