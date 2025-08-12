Június 11-én a görög parlament többségi szavazással elfogadta az új Közúti Közlekedési Szabályzatot (KRESZ). Az új, nagyon szigorú szabályozás célja, hogy segítsen a leggyakoribb közlekedési szabálysértések, például a gyorshajtás, az ittas vezetés és a vezetés közbeni mobiltelefon-használat elleni küzdelemben ‒ írja a nikana.gr

Ha idén autóval vagy motorral tervezünk görög utazást, érdemes számítani a változásra és a komolyabb ellenőrzésekre. A szabályok természetesen nem csak a görög állampolgárokra, hanem mindenkire vonatkoznak, aki ott közlekedik, és a görög rendőrség bizonyára lelkiismeretesen fogja alkalmazni az új törvényt és a sokkal magasabb bírságokat.

A büntetés filozófiája is megváltozott, mivel a legtöbb esetben elhagyják a korábban alkalmazott gyakorlatot, a rendszámtáblák elvételét, és helyette a személyes szankciókat, azaz a pénzbírságot és a jogosítvány közvetlen bevonását részesítik előnyben.

Az új szabályzatot a közlekedési lámpákra szerelt térfigyelő kamerák telepítése követi majd, amelyek rögzíteni fogják a szabálysértéseket. Más modern technológiákat is bevetnek, mint például a rendszámleolvasókat vagy a drónokat.

Milliós büntetés járhat a mobilozásért

2024-ben a vezetés közbeni mobiltelefon-használat volt a harmadik leggyakoribb közúti baleseti ok Görögországban. Eddig a vezetés közbeni telefonhasználatért bevonták a vezetői engedélyt és 60 napra lefoglalták az elkövető által használt jármű rendszámát.

Az új szabályozás tovább árnyalja a helyzetet aszerint, hogy a telefonhasználat okozott-e balesetet vagy sem. A mobiltelefon használatáért, ha az nem okoz közúti incidenst, 350 euró (140 000 forint) lesz a bírság, és 30 napra felfüggesztik a vezetői engedélyt.

Egy újabb ilyen jogsértés esetén 1000 eurós (400 000 forint) bírságot kaphat, és a vezetői engedélyét 180 napra függeszthetik fel. Minden további ilyen eset még súlyosabb következményekkel jár: a bírság akár 2000 euró is lehet, és a vezetői engedélyt 1 évre vonják be.

Ha az utazás közbeni mobiltelefon-használat közúti balesetet okoz, az első alkalommal elkövető sofőr a fentiekhez hasonlóan 350 eurós bírságot fizet és 30 napra elveszíti a vezetői engedélyét. Ha azonban az ilyen helyzetek megismétlődnek, a büntetések drasztikusan emelkednek.

Egy újabb baleset esetén a bírság 2000 (800 000 forint) euró lesz, és a vezetői engedélyt 4 évre vonják be. A következő ismétlődés 4000 eurós (1,6 millió forint) bírságot és a vezetői engedély 8 éves elvesztését jelenti. Függetlenül attól, hogy a telefonhasználat miatt okozott baleset az első, második vagy sokadik-e, a sofőrnek a Büntető Törvénykönyv 290A. cikke alapján büntetőjogi következményekkel is szembe kell néznie.

E rendelkezés szerint akár 10 évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható, ha a baleset súlyos testi sérülést vagy közintézményekben keletkezett kárt okoz.

Minden téren szigorítanak

A biztonsági öv használatának elmulasztása szintén komoly bírságot von maga után. Ez a szabály a járműben ülő összes személyre (elöl és hátul is) vonatkozik. Első körben 140 ezer forint a bírság, akárcsak a mobilozás esetén, és 30 napra bevonják a vezetői engedélyt, és ennél a tételnél is ugyanúgy nő a bírság összege visszaesők esetén.

Az új KRESZ (Közúti Közlekedési Szabályzat) több szinten is szigorítja a gyorshajtással kapcsolatos büntetéseket: a városközpontokban bevezetett 30 km/h-s maximális sebességkorlátozástól kezdve egészen a jogosítvány bevonásáig visszaeső szabálysértés vagy „versenyzés” esetén. A legszélsőségesebb esetekben – mint például a 200 km/h feletti vezetésnél – 8000 eurós (3,1 millió forint) bírságot és a jogosítvány négy évre történő bevonását irányozzák elő.