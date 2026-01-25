2026. január 14-én, Pest vármegyei településen ellenőrizték erdőterületeket a rendőrök. A megalapozott gyanú szerint egy férfi autójával nagy sebességgel közlekedett egy dűlőúton, itt találkozott össze a lovas rendőrökkel – számolt az esetről az Ügyészség.

Az egyenruhások próbáltak megállítani a gépkocsit, ám a sofőr a rendőri jelzésre nem állt meg, a havas úton továbbra is nagy sebességgel vezetett. Az egyik járőrnek az ütközés elkerülése érdekében a lovával félre kellett ugratnia az autó elől, a másik rendőr azonban már nem tudta elkerülni és az elkövető a lova hátsó lábainak ütközött autójával. Az ütközés nyomán a ló kisebb sérülést szenvedett.

A férfi még ezután sem állt meg, a helyszínt elhagyta és hazament. Közben sem tétlenkedett egy tanyán felgyújtotta a kocsiját. Ám ez sem akadályozta meg, hogy eljárás induljon ellene. A nyomozó ügyészek az elkövetőt őrizetbe vették, majd hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi kihallgatásakor elismerte a bűncselekmények elkövetését.

Az ügyészség a gyanúsított, a lakásának engedély nélküli elhagyását tiltó bűnügyi felügyeletét indítványozta, amelyet a bíróság elrendelt.