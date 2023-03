Míg idehaza kifejezetten szokatlan látványnak számít, ha lovas rendőrök bukkannak fel az utcán, addig például az Egyesült Királyságban teljesen megszokott a hétköznapokban.

Amellett, hogy hatékony működés szempontjából jó a rendőrségnek, a lakosságnak pedig nagyobb biztonságérzetet ad, van, akinek hátrány, ha megjelennek. A múlt héten egy közlekedési lámpánál ugyanis az egyik lovas rendőr kiszúrta, hogy az egyik autós vezetés közben használja a mobiltelefonját:

Officers from @ASPoliceHorses have been supporting #OpTelecom, our operation to clamp down on the risk posed by drivers who use their phone at the wheel. This driver was sighted & stopped on East Reach, #Taunton. Drivers face 6 points & £200 fine if caught using a phone.#FATAL5 pic.twitter.com/sW3YXWcaMU

— ASPolice Roads Policing (RPU) (@ASPRoadSafety) March 14, 2023