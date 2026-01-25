 2025. augusztus 18-án, délután, Salgótarjánban tehergépkocsijával egy fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróhoz ért egy 25 éves férfi. Az Ügyészség beszámolója szerint elkövető a tilos jelzés ellenére az átjáróba hajtott, ahol észlelve a tiltást megállt, és hátramenetben akarta elhagyni az átjárót. A manőver közben a sorompó csapórúdjai ereszkedni kezdtek, az egyik a tehergépkocsi tetejébe akadt és eltört.

A sorompó helyreállításáig a vasúti közlekedés az átjáróban lényegesen alacsonyabb biztonsági szint mellett, teljes sorompó helyett fedező őrös biztosítással zajlott.

Mint a hatóság írja a sofőr megszegte a KRESZ azon szabályát, amely szerint a vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad. A vasúti átjáró megközelítésekor, illetve a vasúti átjárón történő áthaladás során eleget kell tenni a vasúti átjáró biztosítására szolgáló közúti jelzéseknek. Vagyis ha pirosan villog a lámpa, akkor nem hajtunk a sínekre. 

Az ügyészség közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétséggel vádolta meg a férfit és pénzbüntetés, közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását, valamint a MÁV Zrt-nek okozott kár megtérítését indítványozta vele szemben. Az ügyben a Salgótarjáni Járásbíróság dönt.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy ha veled is hasonló történik, és valamilyen okból a síneken ragadsz, ne tétovázz, hajts neki a sorompónak, amelyek úgy vannak kialakítva, hogy könnyedén letörjenek. Sokkal jobb egy bírság és a sorompó árának megtérítése, mint egy vonattal való ütközés kockázata. 

A vasúti átjárókra több KRESZ-szabály is vonatkozik, te biztosan tudod őket? Mennyivel lehet áthajtani? Mit jelent a fehér jelzés? Ha nem vagy biztos, az alábbi cikk neked szól:

