A sorompó helyreállításáig a vasúti közlekedés az átjáróban lényegesen alacsonyabb biztonsági szint mellett, teljes sorompó helyett fedező őrös biztosítással zajlott.

Mint a hatóság írja a sofőr megszegte a KRESZ azon szabályát, amely szerint a vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad. A vasúti átjáró megközelítésekor, illetve a vasúti átjárón történő áthaladás során eleget kell tenni a vasúti átjáró biztosítására szolgáló közúti jelzéseknek. Vagyis ha pirosan villog a lámpa, akkor nem hajtunk a sínekre.

Az ügyészség közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétséggel vádolta meg a férfit és pénzbüntetés, közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását, valamint a MÁV Zrt-nek okozott kár megtérítését indítványozta vele szemben. Az ügyben a Salgótarjáni Járásbíróság dönt.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy ha veled is hasonló történik, és valamilyen okból a síneken ragadsz, ne tétovázz, hajts neki a sorompónak, amelyek úgy vannak kialakítva, hogy könnyedén letörjenek. Sokkal jobb egy bírság és a sorompó árának megtérítése, mint egy vonattal való ütközés kockázata.

