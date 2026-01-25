Három ócsai ingatlanon mintegy 35 tonna mennyiségben engedély nélkül gyűjtött gumiabroncsot halmozott fel egy cég A helyszínen ellenőrzést tartó hulladékgazdálkodási hatóság a cégnek megtiltotta az ingatlanok területén a hulladékok tárolását, és felszólította azok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek való átadására.

Az ügyészség az esetről tudomást szerezve büntetőeljárást kezdeményezett. A Büntető Törvénykönyv szerint ugyanis, aki nem engedélyezett módon mennyiségű hulladékot elhelyez, hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Jelentős mennyiségű hulladéknak az 500 kg-ot vagy az 5 köbmétert meghaladó mennyiségű hulladék minősül, ennek a tízszerese pedig már különösen jelentős mennyiségű, amely esetén a büntetés akár büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés is lehet.

A fentiek alapján indult nyomozás jelenleg folyamatban van.

Jó tudni, hogy egy személyautó abroncs 7-10 kiló, míg mondjuk egy kamion gumija 50-80 kiló is lehet. Vagyis az említett mennyiség 3500-5000 személyautó abroncs vagy 430-700 tehergépjármű abroncs is lehet.

