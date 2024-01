Ádám télen is nyári abroncsot használ, szerinte a hazai, téli időjárás nem indokolja a hideg évszaknak megfelelő abroncsot, ezért nem is használ téli gumit. Elmondása szerint nem autózik sokat, azt is inkább városban és ha tényleg „morcos” (havazás, ónos eső, jegesedés) az idő, nem ül volán mögé, inkább a tömegközlekedést választja.

Egy kérdés azonban felmerült benne:

Megbüntethet-e a rendőr azért, mert télen is nyári gumit használok?

A jelenleg hatályos törvények szerint Magyarországon nem szabható ki büntetés vagy figyelmeztetés, ha egy autós az évszaknak nem megfelelő abroncsot használ. Legyen az nyáron téli, vagy télen nyári abroncs használata. Az autós még abban az esetben sem vét a hatályos törvények ellen, ha télen nyári gumival szenved balesetet.

Előfordulhat, hogy a baleset után a biztosító szakértői véleményre támaszkodva, a 2013-as 72/2013. (XII. 2.) NFM rendelet alapján úgy ítéli meg, hogy a nem megfelelő gumiabroncsok is szerepet játszottak a balesetben, és a biztosító megpróbálja behajtani a kifizetett kártérítést. Érdemes annak is utánanézni, hogy a CASCO biztosítás esetén nincs-e olyan kitétel szerződésünkben, ahol a biztosító előírta a téli gumi használatát bizonyos időszakokban, például november és február között. Ebben az esetben, ha az adott időszakban az autós nyári gumival szenved balesetet, a biztosító mentesül a kár kifizetésétől.

De ami ennél sokkal fontosabb, hogy nem csak akkor hatékony a téli gumi, ha leesik a hó vagy a jeges az út! Korábbi cikkünkben részletesen kiveséztük, hogy már akkor is megéri téli gumit használni, ha nincs hó, nem fagyott le az aszfalt, de esőtől nedves; sokkal rövidebb lesz a féktáv téli gumival. Ha pedig jeges vagy havas az út, ott drasztikusan nő a különbség a két abroncs között, nem is kérdés, hogy mennyivel biztonságosabb téli gumit használni ilyen útviszonyok között.