Melyik autómárka robbant nagyot már az első évében Magyarországon?

Chery.

Melyik az a márka ahol a család minden tagja megtalálja a számára legmegfelelőbb autót, a városi rohanáshoz, a hétvégi kiruccanáshoz vagy a hosszú nyaraláshoz?

Chery

És melyik márka szeretne a hazai vásárlók kedvence lenni 2026-ban, még szélesebb kínálattal, fejletebb technológiával és jó árakkal?

Chery.

Ritka villámrajt a magyar autópiacon

A magyar autópiac nem sűrűn lát olyat, hogy egy új márkáról már az első év végén nem az a kérdés, hogy „vajon megmarad-e”, hanem az, hogy meddig bírja ezt a tempót.

A Chery 2025-ös érkezése nem volt halk bemutatkozás. Inkább egy határozott belépő. Egy globális szereplőé, amely pontosan tudta, mit akar – és mikor.

Ez nem egy egyszeri próbálkozás volt. Hanem egy hosszú távra tervezett jelenlét kezdete.

Nem feltörekvő – már megérkezett

Sokan hajlamosak minden új márkát automatikusan „feltörekvőként” címkézni. A Chery esetében ez azonban félrevezető.

A márka a világ egyik legnagyobb független autógyártója, több millió eladott járművel, több mint 80 országban. Amit most a magyar utakon látunk, az nem kísérlet – hanem egy tudatosan felépített stratégia része.

A modellek mögött több ezer órányi európai fejlesztés, emissziós vizsgálatok és modern technológia áll.

A Chery a hétköznapi embereknek kínál autókat: olyanoknak, akik fejlett technológiát, kényelmes utasteret, modern hajtásláncokat, biztonságos megoldásokat szeretnének és 7 év garanciát.

A hibrid rendszerek, a vezetéstámogató megoldások és a kényelmi extrák nem „felárasak”, hanem a mindennapok részei.

Amikor a bemutató közösségi élménnyé válik

Amikor a Grand Automotive East Kft. 2025 júliusában elindította a Chery előértékesítését, a szakma még figyelt. Augusztus 26-án, a hivatalos márkabevezetőn – egy dunai hajó fedélzetén – már érezhető volt, hogy itt nem egy szokványos premier zajlik.

A szeptemberi Chery Családi Fesztivál pedig végleg egyértelművé tette:

ez nem egy klasszikus autóbemutató volt, hanem egy nyitott, barátságos, közösségi esemény. Gyerekekkel, családokkal, kérdésekkel, kipróbálással, valódi érdeklődéssel. Rögtön 30 autóval vonult fel a márka – mindenki láthatta kívülről, belülről. Tapogathatták kipróbálhatták. Volt, aki befeküdt a csomagtartóba, más babakocsit tolt bele, érkeztek kutyával, gyerekkel, nagymamával. Pont úgy, ahogy a hétköznapokban.

Amit a márka üzen: a Chery megérkezett – és nem lassít.

Modelloffenzíva, nem óvatos tesztelés

A Chery nem egyetlen modellel próbálta ki a magyar piacot. Rögtön teljes arzenállal érkezett.

Szeptemberben bemutatkozott a Tiggo 7 és a Tiggo 8, belső égésű és plug-in hibrid hajtással. Októberben jött a Tiggo 4 hibrid hajtással, novemberben pedig a Tiggo 9 PHEV.

Ez a tempó világos üzenet volt: a Chery már az indulás pillanatában széles kínálattal gondolkodott.

A számok sem hazudnak

2025 decemberére a Chery 2,85%-os piaci részesedést ért el Magyarországon, ami 999 regisztrált járművet jelentett.

Ez a növekedési ütem messze meghaladta a piaci átlagot. A biztonsági rendszerek nem extralistán szerepelnek, hanem az alapfelszereltség részei. És igen, van 5 és 7 személyes verzió is, meg 7 év illetve 150.000 km gyártói garancia minden modellre.

Országos jelenlét, valódi felelősségvállalás

A lendület nem csak az eladásoknál látszott. A Chery 14 márkakereskedéssel indult, az év végére pedig már 20 helyszínen volt elérhető, teljes országos lefedettséggel.

A márka hat járművet ajánlott fel az Országos Mentőszolgálatnak, a Katasztrófavédelemnek és a Rendőrségnek. Ez hosszú távú gondolkodás.

2026: még több Chery, még több választás

A Chery első magyarországi éve egy dolgot biztosan megmutatott: tudatos stratégiával, erős technológiai háttérrel és stabil importőri támogatással lehet bizalmat építeni.

Ahogy beléptünk 2026-ba, a márka nem áll meg – hanem tovább bővíti a kínálatát, és még szélesebb választékot kínál a magyar autósoknak.

A jövő nem kopogtat.

Már itt parkol.