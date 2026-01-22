Melyik autómárka robbant nagyot már az első évében Magyarországon?
Chery.
Melyik az a márka ahol a család minden tagja megtalálja a számára legmegfelelőbb autót, a városi rohanáshoz, a hétvégi kiruccanáshoz vagy a hosszú nyaraláshoz?
Chery
És melyik márka szeretne a hazai vásárlók kedvence lenni 2026-ban, még szélesebb kínálattal, fejletebb technológiával és jó árakkal?
Chery.
Ritka villámrajt a magyar autópiacon
A magyar autópiac nem sűrűn lát olyat, hogy egy új márkáról már az első év végén nem az a kérdés, hogy „vajon megmarad-e”, hanem az, hogy meddig bírja ezt a tempót.
A Chery 2025-ös érkezése nem volt halk bemutatkozás. Inkább egy határozott belépő. Egy globális szereplőé, amely pontosan tudta, mit akar – és mikor.
Ez nem egy egyszeri próbálkozás volt. Hanem egy hosszú távra tervezett jelenlét kezdete.
Nem feltörekvő – már megérkezett
Sokan hajlamosak minden új márkát automatikusan „feltörekvőként” címkézni. A Chery esetében ez azonban félrevezető.
A márka a világ egyik legnagyobb független autógyártója, több millió eladott járművel, több mint 80 országban. Amit most a magyar utakon látunk, az nem kísérlet – hanem egy tudatosan felépített stratégia része.
A modellek mögött több ezer órányi európai fejlesztés, emissziós vizsgálatok és modern technológia áll.
A Chery a hétköznapi embereknek kínál autókat: olyanoknak, akik fejlett technológiát, kényelmes utasteret, modern hajtásláncokat, biztonságos megoldásokat szeretnének és 7 év garanciát.
A hibrid rendszerek, a vezetéstámogató megoldások és a kényelmi extrák nem „felárasak”, hanem a mindennapok részei.
Amikor a bemutató közösségi élménnyé válik
Amikor a Grand Automotive East Kft. 2025 júliusában elindította a Chery előértékesítését, a szakma még figyelt. Augusztus 26-án, a hivatalos márkabevezetőn – egy dunai hajó fedélzetén – már érezhető volt, hogy itt nem egy szokványos premier zajlik.
A szeptemberi Chery Családi Fesztivál pedig végleg egyértelművé tette:
ez nem egy klasszikus autóbemutató volt, hanem egy nyitott, barátságos, közösségi esemény. Gyerekekkel, családokkal, kérdésekkel, kipróbálással, valódi érdeklődéssel. Rögtön 30 autóval vonult fel a márka – mindenki láthatta kívülről, belülről. Tapogathatták kipróbálhatták. Volt, aki befeküdt a csomagtartóba, más babakocsit tolt bele, érkeztek kutyával, gyerekkel, nagymamával. Pont úgy, ahogy a hétköznapokban.
Amit a márka üzen: a Chery megérkezett – és nem lassít.
Modelloffenzíva, nem óvatos tesztelés
A Chery nem egyetlen modellel próbálta ki a magyar piacot. Rögtön teljes arzenállal érkezett.
Szeptemberben bemutatkozott a Tiggo 7 és a Tiggo 8, belső égésű és plug-in hibrid hajtással. Októberben jött a Tiggo 4 hibrid hajtással, novemberben pedig a Tiggo 9 PHEV.
Ez a tempó világos üzenet volt: a Chery már az indulás pillanatában széles kínálattal gondolkodott.
A számok sem hazudnak
2025 decemberére a Chery 2,85%-os piaci részesedést ért el Magyarországon, ami 999 regisztrált járművet jelentett.
Ez a növekedési ütem messze meghaladta a piaci átlagot. A biztonsági rendszerek nem extralistán szerepelnek, hanem az alapfelszereltség részei. És igen, van 5 és 7 személyes verzió is, meg 7 év illetve 150.000 km gyártói garancia minden modellre.
Országos jelenlét, valódi felelősségvállalás
A lendület nem csak az eladásoknál látszott. A Chery 14 márkakereskedéssel indult, az év végére pedig már 20 helyszínen volt elérhető, teljes országos lefedettséggel.
A márka hat járművet ajánlott fel az Országos Mentőszolgálatnak, a Katasztrófavédelemnek és a Rendőrségnek. Ez hosszú távú gondolkodás.
2026: még több Chery, még több választás
A Chery első magyarországi éve egy dolgot biztosan megmutatott: tudatos stratégiával, erős technológiai háttérrel és stabil importőri támogatással lehet bizalmat építeni.
Ahogy beléptünk 2026-ba, a márka nem áll meg – hanem tovább bővíti a kínálatát, és még szélesebb választékot kínál a magyar autósoknak.
A jövő nem kopogtat.
Már itt parkol.