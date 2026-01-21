2025 áprilisában Modenában, a Carducci körgyűrűn egy sebességmérő kamera rögzítette egy sofőr gyorshajtását. Teljesen átlagos eset, a jármű tulajdonosát, egy 50 éves lombardiai férfit értesítették a bírságról. – írta a virgilio.it

Ha hősünk fizet, megússza egy átlagos bírsággal, de ő inkább jogi útra terelte az ügyet. A dokumentációhoz csatolta személyi igazolványának és egy lengyel jogosítványnak a másolatát. Felületes szemlélő számára az iratok rendben lévőnek tűntek, ám a helyi rendőrség éles szeme éppen itt szúrta ki a turpisságot.

Magabiztos volt az elkövető

A vizsgálat során kiderült: a férfi soha nem létesített lakóhelyet Lengyelországban, ami az uniós szabályozás szerint előfeltétele lenne annak, hogy az adott ország hatóságaitól jogosítványt szerezzen.

A dokumentumok vizsgálata egy másik felfedezéshez is vezetett: az 50 éves férfinak korábban volt olasz jogosítványa, ám azt 2022 júliusában visszavonták. Az intézkedés kijátszása érdekében illegálisan szerzett egy lengyel jogosítványt, amelyet érvényesként használt.

Ezzel beindult az eljárás, a hatóság megszerezte a jogosítványt, amiről így egyértelműen kiderült, hogy hamisítvány.

Ezen a ponton az autós helyzete drámaian súlyosbodott: az ügy közigazgatási eljárásból büntetőeljárásba fordult át. A hatóságok feljelentették a férfit közokirat-hamisítás miatt, emellett alkalmazták a visszavont engedéllyel történő vezetésre vonatkozó szankcióit is, amelyek ebben a konkrét esetben elérték a tetemes, 5190 eurós (2 millió forint) összeget.

Az ötvenes éveiben járó férfi felelőtlensége példaértékű büntetést vont maga után, amelynek célja, hogy elrettentse a hasonló csaláson gondolkodó autósokat. Mivel ma már egy nagy digitális falu a világ nem nehéz egy-egy ilyen hamis irat beszerzése, így a hatóságok képessége a külföldi okmányok érvényességének ellenőrzésére kulcsfontosságú lesz a jövőben.