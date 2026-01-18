A kátyúk nem hirtelen jellenek tartós fagyok idején, hanem a tél során, szinte láthatatlanul egyre növekednek. A fagy, a víz és a forgalom együttese teszi tönkre az utakat, ezért enyhülés után szinte minden évben ugyanazzal a problémával szembesülnek az autósok.

1. Víz jut az útburkolat alá

Télen az aszfaltban lévő apró repedésekbe könnyen bejut a csapadék, az olvadó hó és a latyak. Ezek a mikrosérülések sokszor szabad szemmel alig láthatók, mégis komoly problémát jelentenek.

2. Fagyás–olvadás pusztító hatása

Amikor a hőmérséklet nulla fok alá esik, a repedésekbe jutott víz megfagy és kitágul. Ez belülről feszíti szét az aszfaltot. Nappal, enyhébb időben a jég megolvad, a víz újra utat talál magának, majd a következő fagyáskor ismét tágul. Ez az úgynevezett fagy–olvadási ciklus az útburkolat egyik legnagyobb ellensége.

3. Gyengül az útszerkezet teherbírása

A tartós nedvesség és fagy hatására nemcsak a felső aszfaltréteg sérül, hanem az alatta lévő alaprétegek is fellazulhatnak. Ilyenkor az út már nem tudja megfelelően elosztani a terhelést.

4. A járművek „kiverik” a kátyút

Amikor a meggyengült burkolatra ráhajtanak az autók, buszok, teherautók, kamionok, az aszfalt darabjai egyszerűen kitörnek, szétforgácsolódnak. Így alakul ki egyik napról a másikra a jól ismert, sokszor éles szélű kátyú.

5. Télen nehéz tartósan javítani

Hidegben és nedves körülmények között nem lehet minőségi, hosszú távú útjavítást végezni. Az ideiglenes javítások pedig gyakran csak átmeneti megoldást jelentenek, és egy újabb fagy után ismét lyuk tátong a javítás helyén.

A Magyar Közút erre is felkészült, állítólag…