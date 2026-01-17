A tartós hideg, a havazás, valamint a fagyás és olvadás váltakozása miatt jelentősen megnövekedhet a burkolathibák és kátyúk száma Budapest útjain, erre való tekintettel megemelt kapacitással fogják végezni ezek javítását – közölte a Budapest Közút az MTI-vel.

A társaság arra hívta fel az autósok figyelmét, hogy a biztonságos közlekedés érdekében fokozott óvatosággal – azaz csökkentett sebességgel – közlekedjenek, és az útfelületet figyelve „számítsanak váratlan kátyúkra”, egyenetlenségekre. Azt is tanácsolják a közlekedőknek, tartsanak nagyobb követési távolságot, hogy időben tudjanak reagálni az úthibákra, ezzel együtt kerüljék a hirtelen kormánymozdulatokat és fékezést, mert az instabil burkolaton veszélyesek lehetnek.

A Budapest Közút rendszeresen ellenőrzi a hatáskörébe tartozó 1100 kilométernyi fővárosi tulajdonú, jellemzően a tömegközlekedésben is érintett közút állapotát. Mint írják, „a növekedő feladatmennyiségre felkészülve, a társaság saját kivitelezői kapacitásainak átcsoportosításával biztosítja a kátyúk javításának hatékonyságát, valamint, ha szükségessé válik, alvállalkozókat is bevon a munkavégzésbe”.

A kátyúk javítására a téli időszakban jellemző hideganyagos technológiát alkalmazzák, ami még alacsony hőmérséklet mellett is lehetővé teszi a burkolathibák gyors és hatékony ideiglenes helyreállítását. Aki kátyút, burkolathibát talált, az a Budapest Közúti online hibabejelentő oldalán tehet bejelentést.

