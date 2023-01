Szuper kis videót töltött fel Tiktokra a Magyar Közút, amelyben elmagyarázzák, hogy az év ezen szakaszában miért úgy kátyúznak, ahogy. Ezt még a leglaikusabb, a témában egy kicsit sem jártas nézők is megértik.

A hideg kátyúzás -i keverék természetes zúzottkő és aszfalt kötőanyag keveréke, amely speciális hígítót és vegyszereket tartalmaz, amik biztosítják, hogy a keverék feldolgozható legyen fagyos időben is -10 °C fokig. A hideg kátyúzás -i keveréket 40 kg-os műanyag zsákokban tárolják, általában ilyen zsákokból kerül az anyag az úthibákba.

Ez mind nagyon jól hangzik, azonban nem egyszer voltam szemtanúja annak (nem ez a jellemző, de volt rá példa!), hogy a Magyar Közút kollégái szakadó esőben, vagy éppen eső után, a vízzel teli kátyúkat próbálják befoltozni, aztán nemhogy henger nem volt náluk, de még bakanccsal sem taposták be a kiszórt aszfaltot. Akkor ez most, hogy is van? Lehet esőben/hóban kátyúzni, vagy sem? Esetleg van olyan speciális aszfalt, ami nedves körülmények között jobban köt? Ezt nem említik a videóban.