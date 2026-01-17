Szabálytalanul megálló járműszerelvények miatt az elmúlt napokban kifejezetten nehezen járhatóvá vált az M1-es autópálya, ahol a felújítások és az ezekkel járó terelések miatt egyébként sem volt egyszerű közlekedni az elmúlt hónapokban. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség pénteki Facebook-bejegyzése szerint

a hirtelen megállás miatt a forgalom láncreakció-szerűen torlódik fel, ami nemcsak az adott járművet, hanem több száz közlekedőt veszélyeztet.

Egy ilyen eset tovább növeli a torlódását, ugyanis mentők, tűzoltók és rendőrök beavatkozására lehet szükség. Különösen veszélyes, ha valaki még ki is száll a járműből a forgalmi sávban, mert ilyenkor gyalogosként védtelen marad. Olyan is előfordul, hogy a közlekedők – például a bóják mozgatásával – önkényesen átalakítják a munkaterületeket, ezzel félrevezetve a többi közlekedőt, melynek szintén súlyos következményei lehetnek.

Több hasonló szituációt drónnal rögzítettek is a rendőrök, a felvételen így látszik az is, ahogy megbüntetik a delikvenseket.

A videó itt nézhető meg:

A hatóságok arra is figyelmeztettek, hogy akit szabálysértésen vagy szabályszegésen érnek, komoly pénzbírságra és más jogi következményekre számíthat.

Az M1-esen kialakuló fantomdugókra korábban már az autópályakezelő is figyelmeztetett: