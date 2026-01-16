Hősünk a semmi közepén halad, benzinkút se közel, se távol, a Toyota Land Cruiser üzemanyagszintet jelző analóg mutatója pedig már az üres sávban fekszik, a tankolásért kiáltó sárga vészjelzés is világít. A sofőr mégsem aggódik, mert van egy titkos fegyvere: gombnyomásra újra teleszökik üzemanyaggal a tartály, a mutató pedig a “tele” jelzést közelíti meg.

A dupla üzemanyagtartály mára teljesen kikopott az autóiparból, pedig a ’70-es és ’90-es évek között még kifejezetten népszerű extrának számított a Ford és a Chevy pickupjainál – írja a SlashGear.

A két tartályos rendszer elterjedésének elsődleges oka a megnövelt hatótáv volt. Egy nagy tartály helyett pedig ésszerűbb volt két részre osztani a rendszert, így jobb a súlyelosztás, illetve a mérnökök számára is kedvező, helytakarékosabb az elrendezés. Különösen nehéz vontatásnál jött jól a plusz kapacitás, hiszen ilyenkor a motorok drasztikus tempóban égették az üzemanyagot.

Ugyanakkor a dupla tank nem csak előnyökkel járt, a megoldás némi kényelmetlenséggel járt és komoly biztonsági aggályokat is felvetett.

Tankoláskor a sofőröknek mindkét tartályt külön kellett megtölteniük, ráadásul a szeleprendszerrel is gyakran akadtak gondok. Ha a két tartályt összekötő szelep meghibásodott, nem lehetett váltani a tartályok között, sőt, előfordult, hogy a rendszer visszadolgozott, és az egyik tank túltöltötte a másikat.

A legnagyobb problémát azonban a Chevrolet úgynevezett “side-saddle” (nyereg alatti) elrendezése okozta. Ez jelentette messze a legnagyobb biztonsági kockázatot: a konstrukció miatt ütközéskor drámaian megnőtt a tűzveszély.

A Chevrolet ugyanis az alvázkereten kívülre, az autó széleire helyezte a tartályokat. Így egy esetleges oldalütközésnél a tankok szinte teljesen védtelenek voltak, és könnyen sérültek. Márpedig ha a tank sérül, a tűz kockázata az egekbe szökik.

A Center for Auto Safety adatai szerint 1973 és 2009 között több mint 2000 ember vesztette életét olyan tűzesetekben, amelyekben érintettek voltak ezek a speciális elrendezésű kisteherautók.

Végül a 90-es években, ahogy a motorok hatékonysága és fogyasztása javulni kezdett, az autógyártók fokozatosan kivezették a dupla tankos megoldásokat.