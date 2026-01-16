Nem igazán díjazták az olasz hatóságok annak a 75 éves sofőrnek a kreativitását, akinek az autója már messziről szemet szúrt, ugyanis a Lanciájának elején egy fából házilag készített rendszám díszelgett – írja az Autoblog.it.

Kiderült, hogy a Dedra rendszámával ráadásul nemcsak formailag volt probléma, hanem tartalmilag is, lévén az idős férfi kútfőből találta ki az azon szereplő betű- és számkombinációt. A nyugdíjas helyzetét tovább rontotta, hogy az autója sem érvényes műszaki vizsgával, sem pedig kötelező biztosítással nem rendelkezett.

Zokszó nélkül le is foglalták a saviglianói hatóságok a járművet, míg a 75 éves férfi büntetőjogi következményekkel számolhat egyedi azonosító jel hamisítása miatt. Azt egyelőre nem tisztázták, hogy valóban az autó vezetője-e, vagy esetleg valaki más gyártotta a hamis rendszámot – ezt alapos vizsgálat keretében fogják kideríteni.

A DIY-rendszámok kategóriában nem ez az egyetlen jelölt – olyan esetre is volt példa, amit még a rendőrök is elpoénkodtak: