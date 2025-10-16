Az emberek sokszor a kreatív vénájukat bevetve próbálják meg felülbírálni a törvényt, ennek egyik lenyomatát képezik a kézzel rajzolt rendszámok. Nem riadt vissza tőle egy kaliforniai sofőr sem, akinek esetében a helyi autópálya-rendőrök figyeltek fel „valami szokatlanra” a Nissan Sentra hátsó rendszámtábláján – szúrta ki a The Drive.

Messziről nézve azt mondhatnánk, összességében egészen élethű lett a végeredmény, azonban közelebbről megnézve egyértelműen látszik, hogy hamis a rendszám. Igaz, egy nyomtatott változat esetén a betűtípus ennél is pontosabban el lehetett volna találni, mint kézzel rajzolva, ugyanakkor a fémes hatás hiányzott volna.

We’ll give this driver points for creativity. Officer Thornton made an enforcement stop on this vehicle after noticing... Közzétette: CHP - Merced – 2025. október 10., péntek

A hatóságok a napokban megosztott Facebook-oldalukon nem ecsetelték hosszasan az azonosító jellel való visszaélés esetét, egy mondattal szúrtak oda a házi praktikát alkalmazó sofőrnek: „Pontokat adunk ennek a sofőrnek a kreativitásáért” – olvasható a bejegyzésben.

Hozzátették, hogy „bár nagyra értékeljük az erőfeszítéseket”, abban az esetben is él az a szabály, miszerint a forgalomban csak államilag kiadott, érvényes rendszámtáblával lehet részt venni, ha valaki elveszíti valamelyiket.

Hasonló barkácsmegoldások gyakran feltűnnek a hazai utakon is – az idei esetekből össze is gyűjtöttünk egy csokorral, az alábbi képre kattintva galéria nyílik:

