A Daily Sabah beszámolója szerint több helyen méteres hófalak temették maguk alá az utakat és a lakott területeket. 

Rendkívül súlyos fennakadásokat okozó viharzóna vonult át lassan Törökország felett, amely az elmúlt napokban az ország több régiójában is megbénította a mindennapi életet és közlekedést. A héten egymást érték a járattörlések és a tömeges útlezárások országszerte, ráadásul az AccuWeather meteorológusai szerint a neheze még hátravan: újabb jelentős havazás közeleg.

A Malatya tartományban található Yeşilyurtban egy autós alatt vált kezelhetetlenné a technika a tükörjég felületű úton. A jármű irányíthatatlanul megcsúszott, és nagy erővel egy parkoló autónak csapódott. Az ütközés erejétől a kocsi átfordult, majd lezuhant az út melletti rézsűn.

 

 

Bár a baleset látványos és ijesztő volt – tipikusan az a helyzet, ahol a fizika átveszi az irányítást –, csodával határos módon személyi sérülés nem történt.

