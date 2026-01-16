A Daily Sabah beszámolója szerint több helyen méteres hófalak temették maguk alá az utakat és a lakott területeket.

Rendkívül súlyos fennakadásokat okozó viharzóna vonult át lassan Törökország felett, amely az elmúlt napokban az ország több régiójában is megbénította a mindennapi életet és közlekedést. A héten egymást érték a járattörlések és a tömeges útlezárások országszerte, ráadásul az AccuWeather meteorológusai szerint a neheze még hátravan: újabb jelentős havazás közeleg.

A Malatya tartományban található Yeşilyurtban egy autós alatt vált kezelhetetlenné a technika a tükörjég felületű úton. A jármű irányíthatatlanul megcsúszott, és nagy erővel egy parkoló autónak csapódott. Az ütközés erejétől a kocsi átfordult, majd lezuhant az út melletti rézsűn.

Malatya’da kaza faciası göz göre göre geldi. pic.twitter.com/EPXenPxLDk — Bizmalatyalıyız (@bizmalatyaliyiz) December 29, 2025

Bár a baleset látványos és ijesztő volt – tipikusan az a helyzet, ahol a fizika átveszi az irányítást –, csodával határos módon személyi sérülés nem történt.