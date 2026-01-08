Tizenéve nem látott akkora havat Magyarország, mint az elmúlt pár napban, így a közlekedési káosz és a hóátfúvások okozta fennakadások árnyékában akadnak olyanok, akik megpróbálták egy kicsit élvezni, hogy hosszú idő után komolyabb mennyiségű hó esett.

Egy hazai audis is így tett, és egy félreeső, üres focipályán kezdett el pörögni-forogni az autójával a hóban, amiről pedig egy videót is megosztott a Facebook-oldalán. A kaland azonban már az első körben áldozatokat követelt, ugyanis leszakadt a hátsó lökhárító alsó műanyag borítása. Ezt az A6-os sofőrje megoldotta annyival, hogy leszakította a fityegő elemet, majd elment egy második körre is.

Ekkor viszont a férfi már annyira nem látott semmit az általa felvert hótól, hogy

a focipályát körülvevő kerítésnek ütközött (a csattanás hangja jól hallható a felvételen), aminek következtében betört a szélvédője is.

Ahogy a mondás is tartja: „addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik”. Ez esetben eltört, az anyagi kár pedig alighanem jelentős.

Tegyük hozzá, hogy a felvételen látható Audi A6 a típus C6-generációjából származik, ami többek között annyit tesz, hogy a 3,0 literes, 225 lóerős és 450 Nm-es dízelmotor hosszában helyezkedik el a motortérben, a quattro összkerékhajtás alapját pedig a Torsen-féle, azaz nyomatékérzékeny differenciálmű adja (a korabeli A6 szedánváltozatában találkoztunk a technikával, a tesztünk itt olvasható el), itt azonban ez sem segített.

Ilyen a huszonéves Audi A6 – a képre kattintva galéria nyílik:

8 fotó

Igaz, sok konkrétum nem derült ki az esetről, de előfordult már, hogy valaki megütötte a bokáját a focipályán driftelgetéssel: