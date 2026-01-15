Ausztriában, St. Anton am Arlbergben történt egy olyan baleset, amit oda lehet tenni illusztrációnak a felelőtlenség értelmezése mellé a Wikipedián. A több balesetet okozó autón még nyárigumik voltak – a hólánckötelezettség ellenére. – írta a kurier.at

A sportkocsit egy 35 éves férfi vezette, mellette az utasülésen egy 30 éves nő ült. Az Arlberg-hágó felől tartottak lefelé St. Anton irányába. Ezzel egy időben egy 42 éves férfi haladt felfelé a furgonjával.

Egy jobbos kanyar után a 35 éves sofőr autója megcsúszott a havas, síkos úton. A jármű többször megpördült, és frontálisan ütközött a szemből érkező furgonnal. A sportautó ezután tovább sodródott lefelé, és érintett még két másik, felfelé haladó járművet is.

A vétlen sofőr súlyosan megsérült

Az ütközés ereje miatt a sportautó automatikusan aktiválta az úgynevezett e-Call segélyhívó rendszert, ami azonnal riasztotta a mentőegységeket. A balesetben a baleset okozója, utasa, valamint a furgon 42 éves sofőrje is megsérült. A mentők egy helyi orvoshoz szállították őket ellátásra, ám a 42 éves férfit súlyos sérülései miatt tovább kellett szállítani az innsbrucki klinikára.

Mindkét fő érintett járműben jelentős anyagi kár keletkezett. A többi autó, amelyet a sportkocsi csak súrolt, enyhébb sérülésekkel megúszta. Az utat mintegy másfél órára teljes szélességében le kellett zárni. A mentésben a mentőszolgálat két mentőautóval, valamint a St. Anton am Arlberg-i és a klösterlei rendőrkapitányság munkatársai vettek részt. A rendőrség folytatja a baleset vizsgálatát.