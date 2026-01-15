Veres Péter a napokig tartó havazás idején nem nézte tétlenül, ahogy autósok akadnak el, járművek fulladnak le, parkolók és mellékutcák válnak járhatatlanná. Fogta magát, és segíteni kezdett.

Kis Corsájára saját készítésű tolólapot szerelt: a lökhárító helyére hat csavarral, a gyári nyúlványokra rögzítette a fémlapot. Elmondása szerint a téli gumik és a körülbelül száz kilós szerkezet akár egy méter magas hókupac megmozgatására is alkalmassá tették az autót. Kötelet, spanifert és bikakábelt is vitt magával, így nemcsak havat tolt, hanem bajba jutott autóstársainak is segített, sőt egy család bevásárlását is elintézte – olvasható a Blikk cikkében.

Három napon át járta Dorogot és környékét: parkolókban, mellékutcákban, buszmegállóknál, benzinkutaknál és bevásárlóközpontoknál tevékenykedett. A közösség reakciói sem maradtak el, sokan integettek, drukkoltak neki.

A történet azonban nem hollywoodi befejezést kapott: a rendőrök végül intézkedtek.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint január 9-én délután vonták intézkedés alá a 27 éves férfit. Az Opel Corsán az első lökhárító helyén tolólapra emlékeztető fémlemez volt, az első rendszám pedig hiányzott. A hatóság megállapította, hogy az átalakítás engedély nélküli és balesetveszélyes, ezért kétrendbeli szabálysértési eljárás indult a férfi ellen.

A KRESZ egyértelműen kimondja: “csak olyan jármű vehet részt a forgalomban, amely megfelel a műszaki és biztonsági előírásoknak, a rendszámtábla eltávolítása vagy eltakarása pedig tilos.”

Ennek megfelelően a forgalmi engedélyt bevonták, a bírság összege 84 500 forint lett.

A történetben van egy csavar is: Péter elmondása szerint az autó műszakija néhány nappal később amúgy is lejárt volna, így a büntetés kifizetése és egy gyors vizsga után újra használhatja autóját. Közben pedig váratlan népszerűségre tett szert, a bírság felét már összedobták neki és nyilvánosan mellé állt Bochkor Gábor műsorvezető is, aki hősként beszélt róla, és jelezte, hogy kész kifizetni a büntetést.

A történet ugyanakkor rámutat egy fontos szabályra

A hókotrás nemcsak jó szándék kérdése. A hókotró járművek vezetése speciális képzéshez és vizsgához kötött, amely nemcsak a gép kezelésére, hanem a biztonságos közlekedési és munkavégzési szabályokra is kiterjed – nemrég mi is kipróbálhattunk egyet. A szakképesítés azért is lényeges, mert a különböző útfelületek eltérő módon tisztíthatók.

