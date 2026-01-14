Csongrád-Csanád vármegyében néhány napja akadt egy sofőr, aki a hóhelyzet ellenére a megengedett 60 km/h helyett több mint a duplájával, 125 km/órával száguldott. Ráadásul egy híd közelében, ahol köztudottan fokozott a csúszásveszély – olvasható a rendőrség közleményében.

A manőver nem maradt észrevétlen: a traffipax tette a dolgát, a menekülés esélye pedig zéró volt. Az autó üzemben tartóját így 140 ezer forintos bírságra számíthat.

Ez önmagában sem kellemes, de könnyű belátni, hogy még mindig ez a jobbik forgatókönyv. Egy csekk a postaládában sokkal barátságosabb emlék, mint az a pillanat, amikor jeges úton a fékre lépve derül ki, mennyire kiszolgáltatott egy közel kéttonnás elektromos autó.

A modern vezetéstámogató rendszerek ilyenkor sem csodatevők. Jeges, havas vagy hókásás aszfalton, 125 km/órás tempónál a féktávolság több száz méter lehet. A valóságban ez gyakran nem egy szám a tankönyvben, hanem a távolság az első kamionig, szalagkorlátig vagy – szerencsésebb esetben – az árokig.

A fizika ugyanis nem tárgyal, nem figyelmeztet, és nem ad második esélyt. A kérdés ilyenkor mindig ugyanaz: valóban megéri sietni?