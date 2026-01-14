Még ha januárt is írunk, mint derült égből villámcsapás, úgy jött meg Magyarországra a tél – havazással, ónos esővel, ahogyan az a nagykönyvben meg van írva.

Sokakat meg is tréfált az elmúlt években teljesen idegenné vált januári időjárás, így nem maradtak el a balesetek és az elakadások sem. Ez alól nem jelentenek kivételt a kamionok sem, ráadásul az ő helyzetükben segíteni sem a legkönnyebb, hiszen pótkocsival együtt hattengelyű, összesen akár 40 tonnás monstrumokról van szó.

A napokban mégis akadt két eset, amelyek nem voltak teljesen reménytelenek. Az egyiknél egy ezredforduló környéki Toyota Land Cruiser igyekezett a bajba jutott DAF segítségére. Az öreg Toyotának a jeges úton meg kellett dolgoznia a dicsőségért, de pörgő motorral és csikorgó gumikkal sikeresen visszasegítette az útra a nyergest – ezzel a videó végén jól hallható, obszcén kifejezésekkel fűszerezett reakciót kiváltva a helyszínen.

Tekintve, hogy személyautóként vizsgáztatva a Land Cruiser legnagyobb vontatható tömege 3,5 tonna, ez különösen nagy bravúr, elvégre a hatalmas teherautó ennek minimum a tízszeresét nyomta. Ebben kétségkívül szerepe volt a strapabíró dízelmotornak: az 1996 és 2002 között gyártott generációba leginkább a 2,8 literes, négyhengeres és a D-4D jelű, 3,0 literes erőforrást szerelték.

A Land Cruiser után a Hiluxnak is sikerült

Fel volt adva a lecke a második slamasztikánál is, mivel az MAN nemcsak egyszerűen elakadt, hanem a pótkocsijának egy része le is csúszott az árokba, a Toyota Hilux viszont sallangmentesen megbirkózott a feladattal. Igaz, a videó végén látható, hogy a kamiont hátulról megtolva egy traktor is támogatta a mentést, de ugyanúgy adott volt a 2,8 vagy a 3,0 literes dízelmotor.

Mindazonáltal a két Toyota-modellben nemcsak a műszaki alapok közösek, hanem az is, hogy még a használt piacon is megkérik az árukat. A szóban forgó Land Cruiser közel harmincéves példányainál nem ritka a félmillió kilométerhez közeli futásteljesítmény, azonban a jobb állapotú példányok ára ennek ellenére 3-5 millió forint között mozog – jegyezte meg a fentiek kapcsán a Smarter Media.

Mint arról korábban a Vezess beszámolt, az elmúlt napokban láttunk már hasonlót Svédországban – ott egy huszonéves Volvo segített egy emeletes busznak: