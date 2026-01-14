Rengeteget írtunk már arról, hogyan kell vezetni téli körülmények között, viszont nincs olyan mértékű óvatosság, annyira nagyfokú odafigyelés, ami az abroncsok kérdését kiradírozza a képletből. Jó állapotú téli abroncs, vagy legalább négy évszakos gumi kell ahhoz, hogy ne csak a szerencsén múljon a baleset.

Ez univerzális igazság, ami ugyanúgy megfellebbezhetetlen Magyarországon, mint az Egyesült Államokban. Ezt a leckét a CHP (Kaliforniai Autópálya-rendőrség) posztjában szereplő Infiniti sofőrje sajnos a saját kárán, a legkeményebb módon tanulta meg, az autóján lévő gumik ugyanis leginkább a versenypályákra való slickekre hasonlítottak, mindenféle minta nélkül.

Tökéletesen érthető, hogy most mindenki próbál spórolni, de a megfelelő abroncs elhanyagolása olyan rizikó, ami később sokkal komolyabb javítási költségeket hozhat magával, nem beszélve az esetleges személyi sérülésekről.